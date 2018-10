Chương trình Tự hào NDVN: Hình mẫu nông dân thời hội nhập

(Dân Việt) Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Thào Xuân Sùng cho biết, bước sang năm thứ 6, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2018 tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Lan tỏa hình ảnh nhà nông xuất sắc

Cùng với Hội NDVN chủ trì, tổ chức sự kiện này còn có Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương. Mục đích hướng tới của chương trình Tự hào NDVN năm 2018 mang tầm quốc gia là gì, thưa Chủ tịch?

- Chương trình Tự hào NDVN do T.Ư Hội NDVN chủ trì đã trải qua 6 lần tổ chức. Sau 5 lần tổ chức thành công trước đây, chương trình đã trở thành một hoạt động không thể thiếu nhằm chào mừng Ngày Truyền thống NDVN (14.10 hàng năm).

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng (thứ 3 từ trái) và đoàn công tác thăm mô hình nuôi vịt của NDVN xuất sắc 2018 Ngô Đức Thắng ở Hưng Yên. Ảnh: Thu Hà

"Những đất nước nghèo tài nguyên như Nhật Bản sở dĩ họ phát triển thịnh vượng như bây giờ chính là vùng nông thôn của họ được trí thức hóa. Thành phố cần có trí thức thì ở vùng nông thôn có đất đai, có tài nguyên thì càng cần có nguồn nhân lực lao động chất lượng cao”. Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng

Tự hào NDVN là chương trình để Đảng, Nhà nước và Hội NDVN tôn vinh mỗi người ND nói riêng và giai cấp ND nói chung về những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước mà trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi và tham gia xây dựng NTM; tham gia bảo đàm quốc phòng an ninh.

Việc vinh danh 63 NDVN xuất sắc chỉ là một con số rất nhỏ, nhưng có ý nghĩa khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn. Đây là dịp khẳng định, đề cao vai trò, vị thế của người NDVN trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là dịp phát hiện, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng những gương ND điển hình tiên tiến. Những ND xuất sắc thực sự là một biểu tượng để các hộ ND khác học tập, vươn lên xứng đáng trở thành những người ND của thời đại mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình Tự hào NDVN năm 2018 so với những năm trước, có những khác biệt như thế nào, thưa Chủ tịch?

- Là chương trình được Hội NDVN chủ trì tổ chức thường niên, Tự hào NDVN phát triển qua từng năm. Năm 2018, trong khuôn khổ Chương trình Tự hào NDVN năm 2018 có 11 hoạt động chính. Đó là tổ chức đoàn NDVN xuất sắc thăm, tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức diễn đàn ND quốc gia với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt”; tổ chức chương trình đưa NDVN xuất sắc thăm quan, học tập mô hình và khảo sát thị trường trong và ngoài nước, tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVN xuất sắc năm 2018...

Với những hoạt động nổi bật nêu trên, Chương trình Tự hào NDVN 2018 không đơn thuần là sự kiện bề nổi mà còn là dịp để tranh thủ sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, các cấp bộ ngành T.Ư và địa phương, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng lực cho người ND, hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn.

5 nhiệm vụ trọng tâm của Hội NDVN

Có thể thấy diễn đàn nông dân quốc gia lần 2 với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt” sẽ “khơi” đến vấn đề nóng của ngành nông nghiệp hiện nay đó là việc tiêu thụ nông sản. Vậy để thúc đẩy nông sản Việt ra thị trường thế giới, Chủ tịch có kiến nghị hoặc đề xuất gì dưới góc độ đại diện tiếng nói người ND?

- Trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến một sự phát triển đột biến nếu không muốn nói là ngạc nhiên. Đó là năm 2017, nước ta mà thực chất là những người ND yêu nước đã xuất khẩu nông sản đạt hơn 30 tỷ USD. Sở dĩ, người NDVN có những đóng góp vĩ đại đó là do Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn. Điều đó được thể hiện trong Nghị quyết 26 ngày 5.8.2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X được Quốc hội, Chính phủ thể chế từng bước để phát huy vai trò chủ thể của giai cấp NDVN.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, người ND hiện nay còn đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới trong bối cảnh nước nhà ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Làm thế nào người ND đưa nông sản, thực phẩm của mình ra thị trường thế giới - câu hỏi này không chỉ là trăn trở, lo lắng của riêng người ND mà còn là của Đảng, Nhà nước và Hội NDVN.

Để đưa nông sản của Việt Nam hay người ND có khả năng tham gia thị trường thì người ND không thể tự mình làm được. Người ND cần phải phối hợp với nhà nước, doanh nghiệp, liên minh HTX. Nhưng phối hợp bằng cách nào thì rõ ràng người ND chỉ có thể phối hợp thông qua tổ chức của mình có tư cách pháp nhân đó là HTX. Khi tham gia như thế HTX sẽ là người đàm phán liên kết, hợp tác với doanh nghiệp. Như vậy đòi hỏi Chính phủ, phải giúp người ND phải có đủ kiến thức để thực hiện mối quan hệ liên kết, đòi hỏi Chính phủ, chính quyền các cấp; các bộ ngành, các đoàn thể từ T.Ư đến địa phương phải trang bị kiến thức cũng như có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ người ND thực hiện mối liên kết, hợp tác.

Về phía Hội NDVN, để hỗ trợ người ND nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản, đặc biệt có khả năng tham gia thị trường, trong thời gian tới, BCH Hội NDVN xác định phải tích cực, chủ động tổ chức phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, chính quyền các cấp; các bộ ngành, các đoàn thể từ T.Ư đến địa phương để triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất: Các cấp Hội NDVN tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung và hoàn thiện công tác quy hoạch và sử dụng đất trong phạm vi cả nước trên cơ sở xác định cơ cấu cây, con, sản phẩm có lợi thế.

Thứ 2: BCH Hội ND các cấp tập trung hướng dẫn, vận động hội viên, ND tổ chức liên kết sản xuất phối hợp chặt chẽ theo “6 nhà”.

Thứ 3: Trên cơ sở đó BCH Hội NDVN tiếp tục nghiên cứu xây dựng thể chế và cụ thể hóa các mối quan hệ giữa 6 nhà, trong đó, người ND phải thể hiện được vai trò làm chủ của mình trong sản xuất nông nghiệp.

Thứ 4: Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy nghề, tổ chức cho hội viên, ND, nhất là những NDVN xuất sắc đi thăm quan học tập trong nước, nước ngoài. Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu trí thức hóa ND, các cấp Hội NDVN sẽ đổi mới công tác kết nạp hội viên, ND. Đó là mở rộng đối tượng đến học sinh, thanh niên các trường THPT, cao đẳng đại học là con em ND và mở rộng đến các nhà khoa học. Đồng thời tăng cường tập huấn cho hội viên, ND trước khi kết nạp vào Hội. Như thế các tầng lớp dân cư ở nông thôn sẽ có nguồn nhân lực lao động chất lượng cao.

Thứ 5: Tập trung xây dựng các chi hội ND ở cơ sở và các HTX, cụ thể là xây dựng 15.000 HTX kiểu mới hoạt động thực sự vững mạnh để làm vai trò nòng cốt cho việc tổ chức, tư vấn, hướng dẫn ND sản xuất theo mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã xác định trong những năm tới. Đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại nông thôn hóa và tri thức hóa ND.

Xin cảm ơn Chủ tịch!