CLB Bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An: Mừng công vô địch Quốc gia năm 2017

(Dân Việt) Tại TP. TânAn (tỉnh Long An), CLB Bóng chuyền nữ VTV- BÌNH Điền- Long An vừa tổ chức lễ “Mừng công và tri ân” năm 2017. Đông đảo đại biểu đại diện tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Long An; các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ… đã tới dự.

Năm 2017, CLB Bóng chuyền nữ VTVBình Điền- Long An giành cú đúp thành tích trong thi đấu bóng chuyền nữ đỉnh cao: Vô địch Quốc gia và vô địch giải bóng chuyền nữ trẻ CLB toàn quốc. CLB vinh dự nhận được những phần thưởng cao quý từ lãnh đạo, chính quyền tỉnh Long An, gồm 12 bằng khen, 22 giấy khen cho cá nhân và bằng khen cho tập thể đội bóng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nói: “Trong điều kiện ăn, nghỉ, sân bãi tập luyện hiện có của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể huấn luyện viên, vận động viên của hai đội đã nỗ lực phấn đấu,khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ông Cảnh cho rằng, thắng lợi của CLB là thắng lợi hết sức tự hào và đáng trân trọng của môn bóng chuyền nói riêng và của phong trào thể dục, thể thao tỉnh Long An nói chung; đáp ứng mong đợi của các cấp lãnh đạo và quần chúng hâm mộ bóng chuyền tỉnh nhà. “Thành công củađội bóng tại mùa giải 2017 đã góp phần nâng cao vị thế của thể thao tỉnh Long An trên bước đường hội nhập với phong trào thể thao cả nước; đồng thời cũng khẳng định chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua là hết sức đúng đắn”, ông Cảnh cho biết thêm. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Long An cho hay luôn ghi nhận và chân thành cám ơn Công ty CP Phân bón Bình Điền, đứng đầu là ông Lê Quốc Phong, nguyên Tổng Giám đốc đã cưu mang, chăm sóc, tạo những điều kiện tốt nhất cho đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An tập luyện và thi đấu; vượt qua bao khó khăn, thăng trầm, giành được những thành tích xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế trong suốt 15 năm qua. Dịp này, qua Liên đoàn Lao động tỉnh, CLB Bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An đã dành tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Long An, với trị giá 100 triệu đồng. Nhân dịp này, UBND tỉnh Long An quyết định tặng thưởng bằng khen cho ông Lê Quốc Phong, vì “Đã có đóng góp to lớn cho ngành thể thao tỉnh Long An” để ghi nhận những đóng góp của ông Phong nói riêng và Công ty Bình Điền nói chung cho sự nghiệp thể thao của tỉnh. Năm 2017, Đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An đã đóng góp cho đội tuyển Quốc gia 5 tuyển thủ và 6 tuyển thủ cho Đội tuyển trẻ Quốc gia, gồm Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Dương Thị Hên, Nguyễn Thị Kim Liên, Đặng Kim Thanh và Nguyễn Khánh Đang. Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chia sẻ, thực hiện chủ chương xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước, đồng thời để phục vụ người hâm mộ bóng chuyền nữ cả nước, cũng như công tác xây dựng, phát triển thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu”, năm 2003 Bình Điền đã mạnh dạn tiếp nhận đội bóng chuyền nữ của tỉnh, mang tên Dệt Long An khi đội bóng này đang sa sút phong độ vì bất ổn về tài chính, thậm chí phải giải thể vì đơn vị quản lý phá sản và xây dựng lại thành đội bóng chuyền nữ Bình Điền- Long An, rồi VTV - Bình Điền - Long An như hiện nay. Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo, chính quyền tỉnh Long An, của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, sự động viên, cổ vũ mạnh mẽ của các cơ quan thông tấn- báo chí… đội bóng luôn được giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước đánh giá cao, không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn ở phong cách thi đấu ấn tượng, một tập thể đoàn kết, khiêm tốn, có lối sống giản dị, trong sáng. “Trong thời gian tới, Công ty Phân bón Bình Điền vẫn tiếp tục đầu tư và xây dựng, để CLB phát triển vững chắc theo hướng chuyên nghiệp. Tâp trung chăm lo điều kiện tập luyện, thi đấu để các em, các cháu có môi trường tối ưu rèn luyện, phát triển, hoàn thiện năng lực bản thân; bảo đảm đội bóng luôn chiếm lĩnh những thứ hạng cao nhất của bóng chuyền nữ Quốc gia, hướng đến chinh phục các giải đấu quốc tế và nhất là luôn để lại những ấn tượng thật đẹp trong lòng người hâm mộ”, ông Đông nói.

