Có gì ở chợ phiên nông sản an toàn trên phố núi?

(Dân Việt) Sáng ngày 23.12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND thành phố Plieku tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn năm 2017, tại khu chợ đêm, đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Plieku.

Chợ phiên nông sản an toàn nhằm mục đích giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản an toàn đến với người tiêu dùng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng mua sắm, sử dụng nông sản an toàn, đáng tin cậy. Qua đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn các mặt hàng sạch, an toàn như:Thịt heo, gạo thơm, cá lóc, rau củ quả, cà phê, mật ong...

Đến với phiên chợ năm nay có gần 30 gian hàng với đa dạng các mặt hàng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP. Cùng những sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua sơ chế, chế biến được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sản xuất, sơ chế, chế biến phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, chợ phiên nông sản an toàn năm 2017 còn là hình thức tổ chức thị trường mới, giúp người tiêu dùng tiếp cận được nông sản bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, nhận biết được nguồn gốc sản phẩm sạch, an toàn sức khỏe

Dưới đây là hình ảnh tại chợ phiên nông sản an toàn mà PV đã ghi nhận được

Chợ phiên nông sản an toàn được tổ chức tại khu chợ đêm, đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Plieku

Cắt băng khai mạc tại phiên chợ nông sản an toàn năm 2017

Mật ong, một trong những mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn

Một số mặt hàng như cà phê, hồ tiêu, măng khô, trà được bày bán bắt mắt

Đến với chợ phiên nông sản năm 2017, Công ty TNHH MTV Hương Đất cũng tham gia góp mặt hơn 30 mặt hàng rau củ quả khác nhau