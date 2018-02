Có tuần lễ ATTP, dân Thủ đô thả phanh sắm thực phẩm tết an toàn

(Dân Việt) Dưới trời rét buốt căm căm, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn tới tham gia mua sắm tại “Tuần lễ an toàn thực phẩm (ATTP) Tết 2018” do Ban chỉ đạo Chương trình “Bữa ăn an toàn”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Sở Y tế, Sở NNPTNT, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp tổ chức tại Quảng trường Royal City từ 3-7.2.

Liên kết “5 nhà” đảm bảo bữa ăn tết an toàn Theo GS-TS Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Chương trình “Tuần lễ ATTP Tết 2018” nhằm góp phần đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2018, phục vụ nhân dân đón tết an toàn, đồng thời ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển và cạnh tranh lành mạnh của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm. Chương trình có 150 gian hàng với những sản phẩm đặc sản của nhiều vùng miền trên cả nước. Ảnh: Thu Hà Tuần lễ ATTP Tết 2018” là hoạt động lần đầu tiên được TP.Hà Nội tổ chức, nhằm kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong việc cung cấp nông sản an toàn và giới thiệu các sản phẩm đặc sản vùng miền trên cả nước đến với người dân Thủ đô. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị đưa sản phẩm an toàn giới thiệu với người tiêu dùng. Bà Hồ Thị Mai Chinh - Chủ nhiệm Chương trình “Bữa ăn an toàn” cho biết, dịp tết là thời điểm nhu cầu mua sắm, sử dụng thực phẩm tăng cao, nên cũng thường xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Vì thế, “Tuần lễ ATTP Tết 2018” được tổ chức nhằm đưa các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ đến tận tay người tiêu dùng, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tập trung kiểm tra vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết như: Rau, thịt, rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, dịch vụ ăn uống; các cơ sở sản xuất tại làng nghề, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị; công khai địa chỉ các cơ sở vi phạm để kịp thời cảnh báo người dân, tạo thói quen tốt trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo sức khỏe, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Năm nay, cùng với liên kết “4 nhà”, việc liên kết với truyền thông cũng được coi trọng, nhất là khâu giới thiệu sản phẩm an toàn, chỉ dẫn các địa chỉ cung cấp thực phẩm an toàn chất lượng. Nông sản sạch cháy hàng dịp tết “Tuần lễ ATTP Tết 2018” có sự tham gia của gần 150 gian hàng với những sản phẩm đặc sản của nhiều vùng miền. Đây là những sản phẩm của các doanh nghiệp đạt được các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, sản phẩm hữu cơ theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm VietGAP, GoldGAP… Đặc biệt các loại sản phẩm đều dán tem xác thực “Bữa ăn an toàn” để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Từ ngày khai mạc (3.2) đến nay, tại “Tuần lễ ATTP Tết 2018”, các gian hàng bán nông sản sạch luôn thu hút rất đông khách đến tham quan, mua hàng. Đáng chú ý, tại gian hàng bày bán giò, chả, bánh chưng… của làng nghề chả giò Ước Lễ (xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội) thu hút rất nhiều khách đến tham quan, mua hàng. Ông Nguyễn Bá Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Tân Ước cho biết, nghề làm giò chả ở thôn Ước Lễ đã có cách đây khoảng 500 năm. Yếu tố làm nên thương hiệu giò Ước Lễ không chỉ nằm ở sự thơm ngon, an toàn vượt trội mà còn từ chiều dài lịch sử hàng trăm năm không ngừng mày mò, tìm kiếm để món ăn này ngày càng ngon hơn. Tại “Tuần lễ ATTP Tết”, làng nghề giò chả Ước Lễ mang đến hơn 10.000 tấn bánh chưng và khoảng 500kg giò chả các loại. Bà Mai Phương - cư dân ở chung cư Royal City chia sẻ: “Gia đình tôi cũng như nhiều người khác thời gian qua rất lo lắng vì cứ nghe và xem, nhìn đâu cũng thấy thực phẩm bẩn. Là người chăm lo bữa ăn cho các thành viên trong gia đình, tôi rất quan tâm tới thực phẩm sạch, nhất là tết sắp cận kề, nhu cầu về thực phẩm sạch càng tăng cao. Bởi thế, khi biết Chương trình “Tuần lễ ATTP Tết” được tổ chức ngay tại khu Royal City nơi tôi ở, tôi rất phấn khởi. Tại đây, tôi biết đến và thấy nông sản của ta rất đa dạng, đảm bảo an toàn, nên dẫu có đắt hơn rau ở chợ, tôi vẫn yên tâm mua nhiều để sử dụng dần trong dịp tết”. Trong khuôn khổ chương trình còn có một số hoạt động như: Hội thi “Mâm ngũ quả ngày tết”, “Mâm cỗ ngày tết”, Gói bánh chưng các vùng miền (Thủ đô với cả nước), khu ẩm thực vùng miền, khu tái hiện tết Việt…n

