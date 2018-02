Cúc, quất “cháy hàng", giá tăng 400.000 đ/chậu vẫn không có bán

Cúc, quất “cháy hàng", giá tăng 400.000 đ/chậu vẫn không có bán

(Dân Việt) Những ngày cận tết, dọc đường Trần Phú (TP.Kon Tum, Kon Tum) đã phủ nguyên một màu vàng rực rỡ bởi hoa cúc và quất. Năm nay do thời tiết thất thường hơn nên số lượng hoa cúc và quất ít hơn mọi năm, cũng vì thế giá những loại cây, hoa chủ đạo ngày tết này cũng tăng hơn so với năm ngoái từ 200.000 đồng-400.000 đồng/chậu.

Dịp cận tết là cơ hội để các vườn nhà, thương lái buôn bán cúc và quất, một trong những cây hoa trang hoàng nhà cửa mỗi dịp tết đến xuấn về. Chỉ trong vài ngày mở hội chợ hoa tại đường Trần Phú, Kon Tum, đã có hàng trăm thương lái từ các tỉnh Bình Định, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum về tham gia bày bán các loại hoa, trong đó chủ yếu là cúc, quất cảnh.

Những chậu quất hàng nối hàng trải dài trên các tuyến phố ở Gia Lai và Kon Tum.

Theo chị Nguyễn Thị Tâm (một thương lái bán quất, trú tại phường Hội Thương, TP.Kon Tum) cho biết: “Năm nay giá quất cảnh tăng hơn so với năm ngoái từ 200.000-400.000 đồng/chậu. Do năm nay là năm nhuận thêm vào đó thời tiết khắc nghiệt (lạnh hơn) nên giá thành cũng cao hơn. Trung bình, mỗi chậu quất sẽ có giá giao động từ 500.000-2 triệu đồng tùy vào kích cỡ, kiểu dáng...”.

Những chậu quất tết sai trĩu quả, vàng óng.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Chiến (xã Hòa Bình, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chia sẻ: “Tết năm nào tôi cũng dành thời gian đi lựa quất sớm, vì khi đó sẽ có nhiều cây đẹp, năm ngoái tôi bận nên đi muộn chút mà hết sạch quất đành phải chuyển qua chơi cúc. Năm nay rút kinh nghiệm đi sớm hơn, chọn cả buổi sáng mới được cây ưng ý, quất năm nay rất đẹp, nhiều kiểu dáng khác nhau...”.

Năm nay những chậu quất có giá cao hơn những năm trước từ 200.000-400.000 đồng/chậu nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng đổ xô đi mua ngay từ sớm.

Theo tìm hiểu của PV, năm nay do thời tiết lạnh hơn nên một số nhà vườn trồng cúc cũng bị ảnh hưởng nhiều do bệnh nấm cóc. Một số vườn nhà không phun thuốc kịp thời nên lượng cúc bị ảnh hưởng do bệnh tật nhiều hơn mọi năm. Cũng chính vì vậy mà không chỉ giá quất bị đẩy cao mà hoa cúc cũng tăng giá từ 200.000-300.000 đồng/chậu.

Sợ hết quất, nhiều người đã phải tranh thủ đi từ sáng sớm để lựa chọn

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Kim (một thương lái bán cúc ở TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, hiện tại chúng tôi đang thu mua lượng cúc lớn chủ yếu là trên đường Lạc Long Quân, TP.Pleiku, Gia Lai mà không đủ. Để mua thêm chúng tôi đã phải tăng giá tiền từ 300.000-400.000 đồng/chậu mà vẫn không có ai đủ để bán. Theo như những người chăm cúc cho biết thì năm nay lạnh hơn nên người dân cũng không dám chăm nhiều vì sợ không nở đúng dịp tết, thêm vào đó là năm nhuần nữa. Hiện tại, chúng tôi đang phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để mua cúc đây...

Nhiều thương lái đang săn lùng những chậu cúc còn lại vì số lượng năm nay ít hơn mọi năm

“Vừa rồi gia đình tôi trồng 1000 chậu cúc mà không đủ cung cấp cho thương lái, chứ chưa nói đến bán lẻ đâu. Năm nay bệnh nấm cóc ăn mạnh quá nên một số vườn cúc ở xung quanh nhà tôi bị chết nhiều. Những chậu cúc năm nay giá cao hơn mọi năm vì số lượng ít lại là năm nhuần nên không nhiều người maọ hiểm trồng cúc lắm...”, ông Trần Đăng Hòa (một người trồng quất trên đường Lạc Long Quân, TP.Pleiku cho hay.

Vườn cúc 1000 chậu của gia đình ông Hòa (TP.Pleiku, Gia Lai) đã được đặt bán hết và hiện đang "cháy hàng"