Cuối tuần du khách ùn ùn kéo lên Sa Pa "săn tuyết"

Ngày cuối tuần, trong đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ Sa Pa tiếp tục giảm sâu, dự báo khả năng tuyết rơi là rất cao, kích thích sự tò mò của nhiều người, nhất là giới trẻ. Đây là lý do khiến du khách ùn ùn kéo lên Sa Pa "săn tuyết" với số lượng tăng đột biến.

Theo thống kê của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Sa Pa (Lào Cai), trong ngày 12/1, Sa Pa đón trên 5.000 lượt du khách. Với trên 500 cơ sở lưu trú, 6.000 phòng nghỉ, Sa Pa vẫn đáp ứng đủ nhu cầu ăn, nghỉ cho du khách muốn “săn tuyết” rơi. Hiện, chính quyền huyện Sa Pa và các xã trọng điểm về du lịch đang dồn sức đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm... để du khách có thể được sử dụng dịch vụ tốt khi đến Sa Pa.

Du khách tham quan khung cảnh hồ trung tâm Sa Pa.

Nhóm 9 bạn trẻ do Đinh Diệp Anh, thành phố Đà Nẵng đã đáp chuyến bay sớm đến Hà Nội vào thứ Sáu (12/1), sau đó cả nhóm đón xe khách lên Sa Pa. Đây là lần đầu Diệp Anh đặt chân đến Sa Pa, nên cô rất háo hức. Cô cho biết: “Chưa bao giờ tôi được trải nghiệm cái rét ở nhiệt độ thấp thế này, nhóm chúng tôi quyết định ở đây cho đến khi được nhìn thấy tuyết”.

Nhiều du khách nước ngoài đến Sa Pa để đi cáp treo lên đỉnh Fansipan.

Gia đình ông Huỳnh Quốc An, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa đặt chân đến Sa Pa sáng thứ Sáu. Lịch trình của vợ chồng ông An là sẽ tham quan thị trấn Sa Pa, Khu du lịch Cát Cát, leo núi Hàm Rồng và đi cáp treo lên đỉnh Fasipan. Theo ông An thì cả gia đình rất mong tuyết rơi, cũng vì lý do này mà vợ chồng ông mới chọn Sa Pa là điểm đến trong điều kiện thời tiết như vậy.

Tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Sa Pa, như núi Hàm Rồng, cáp treo Fansipan, Khu du lịch Cát Cát, Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa mấy ngày nay tấp nập khách. Các bãi đỗ xe chật kín, khách sạn, nhà hàng căng sức phục vụ. Điểm tham quan đông du khách ghé thăm nhất là cáp treo Fansipan, bởi đây là nơi khả năng có tuyết rơi; mặt khác, sáng 12/1, ở đây đã xuất hiện mưa tuyết nhẹ, nên càng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Sáng 12/1, cáp treo Fansipan đã đón gần 500 khách tham quan.

Ngoài cáp treo Fan Xi Păng, Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa cũng có gần 20 đoàn khách đăng ký leo núi Fansipan bằng đường bộ để có thể ngắm tuyết rơi, bên cạnh đó, các điểm tham quan trong vườn quốc gia cũng thu hút đông du khách.

Các bạn trẻ thưởng thức đồ nướng tại Sa Pa.