Đà Nẵng có 4.800 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Dân Việt) Ngày 25.12, Hội ND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội ND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) nhằm thông qua các nội dung và tổng kết công tác hội, phong trào nông dân. Đồng thời triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm 2019.

Mô hình trồng hoa lan Mokara của anh LêThành Trung (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đem lại hiệu quả kinh tế, mỗi năm lãi 2 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Hội ND thành phố, năm 2018, các cấp hội đã phát triển 2.287 hội viên mới (đạt 114 % chỉ tiêu), nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 43.855 người. Củng cố 185 chi hội, xây dựng mới 31 chi hội, 1.541 tổ hội được củng cố kiện toàn trong năm. Trong năm, các cấp Hội đã phát động và tổ chức cho 12.177 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua đó có 4.800 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tổ chức 17 lớp đào tạo nghề cho 510 nông dân, phối hợp tổ chức 36 lớp dạy nghề cho 1.122 nông dân, tập trung dạy nghề trồng hoa, cây cảnh, làm nấm, chăn nuôi, thú y.

Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển, các cấp hội tập trung vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa và sản xuất, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu như mô hình nuôi gà chuyên trứng, trồng hoa lan Mokara, sản xuất rau mầm cung cấp cho thị trường bình quân 40-50kg/ngày thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng…

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội ND thành phố cho biết, mục tiêu năm 2019, các cấp Hội đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội, xây dựng 100% cơ sở hội và 95% chi hội vững mạnh, dạy nghề cho 1.150 nông dân; xây dựng 50 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do hội ND hướng dẫn tổ chức.