Đà Nẵng: Sôi nổi giải bóng đá nam Hội Nông dân

(Dân Việt) Sáng 29/9, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Cẩm Lệ, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc giải bóng đá Nam Nông dân năm 2019.

Tham gia thi đấu là các cán bộ, công nhân, viên chức Hội Nông dân thành phố và các quận, huyện. Giải bóng đá Nông dân nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019).

Ông Nguyễn Văn Ấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - Trưởng ban Tổ chức giải cho hay, giải bóng đá lần này nhằm hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và tăng cường tinh thần giao lưu, đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống các cấp Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn Đà Nẵng.

Được biết, sau khi Ban Thường vụ Hội ND thành phố phát động giải bóng đá, giải có 08 đội tham gia, gồm Thành Hội và 7 quận, huyện. Giải bóng đá được tổ chức bốc thăm đá loại trực tiếp và chọn 2 đội đá chung kết để tranh nhất nhì.

Giải bóng đá nam đã thu hút với gần 60 vận động viên và hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân đến xem và cổ vũ.

Ông Huỳnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội ND quận Hải Châu hồ hỡi khoe, Giải bóng đá nam được Thành Hội tổ chức vào dịp 14/10 năm ngoái, Đội Hải Châu đạt giải nhất, giải năm nay, chúng tôi rất hào hứng, quyết tâm giành giải, để chuẩn bị tham gia tổ chức giải, chúng tôi xây dựng kế hoạch tổ chức huy động các vận động viên từ Quận Hội đến các chi hội nông dân và luyện tập đều đặn, toàn đội tham gia luyện tập và quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Sau một buổi thi đấu sôi nổi, hào hứng, hai đội Hội ND Hải Châu và Huyện Hòa Vang thi đấu trận chung chết. Kết quả đội bóng Hội ND Hải Châu dành giải nhất và Hội ND huyện Hòa Vang dành giải nhì chung cuộc.