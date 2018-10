Đại hội Hội ND Bà Rịa – Vũng Tàu: Dựa vào biển, giàu lên từ biển

(Dân Việt) Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, Hội Nông dân (ND) tỉnh phải là hạt nhân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), hỗ trợ ND hội nhập thích ứng với nền kinh tế thế giới.

Phát huy thế mạnh cửa ngõ

Sáng 11.10, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh BRVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tổ chức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Hội ND tỉnh, ông Lĩnh cho rằng Hội cần xây dựng giai cấp ND vững mạnh, tạo bước chuyển biến rõ nét trong nông nghiệp, nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: H.V

Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Đoàn Văn Hai được bầu làm Chủ tịch Hội ND tỉnh; đồng chí Trần Văn Mảng - Phó Chủ tịch Hội ND và đồng chí Trương Thị Kim Phương - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

“Hoạt động của Hội vẫn còn hạn chế nhiều mặt, các phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, một bộ phận ND còn sản xuất nhỏ lẻ. Vì vậy, Hội phải đi đầu trong phát triển nông nghiệp cao, bảo vệ môi trường, tiết kiệm đất, nước tạo ra nền nông nghiệp sạch. Hội phải là hạt nhân tiên phong trong quá trình xây dựng NTM” - ông Lĩnh nói.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính cho rằng, công tác tổ chức hoạt động hội cần được chú trọng, hoạt động của hội cần từng bước đáp ứng nhu cầu của hội viên, ND.

Theo đồng chí Đính, BRVT là trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam, là cửa ngõ của khu vực Đông Nam Bộ hướng ra biển Đông, phát triển biển đảo. “Hội ND phải biết tận dụng thế mạnh là tỉnh có biển giàu đẹp, phải giàu lên từ biển, dựa vào biển, phát huy thế mạnh của biển” - ông Đính nhấn mạnh.

Một nhiệm kỳ khởi sắc

Một trong những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Hội ND tỉnh BRVT là phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Bình quân hàng năm có 37.407 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên tổng số 53.897 hộ ND đăng ký.

Đặc biệt, Hội ND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa xây dựng NTM trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác Hội. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp Hội đã vận động ND đóng góp 12.351,43 triệu đồng, 3.347 ngày công lao động, hiến 115.639m2 đất để làm mới và tu sửa 26,22km đường giao thông nông thôn…

Công tác phát triển hội viên được đặc biệt chú trọng về tiêu chuẩn, đảm bảo về chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phát triển mới 15.977 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 80.511 hội viên; đã lựa chọn xây dựng được 858 cốt cán nòng cốt/2.738 cốt cán phong trào (đạt 31,3% so với cốt cán phong trào).