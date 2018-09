Đại hội Hội ND Bến Tre: Tìm giải pháp làm giàu từ nông nghiệp

(Dân Việt) Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Bến Tre lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã diễn ra tại TP.Bến Tre vào ngày 26.9. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN và ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hợp tác quốc tế phát triển “tam nông”

Theo nhiều đại biểu tham dự đại hội, một trong những mặt mạnh của Hội ND tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ qua là phối hợp với các tổ chức quốc tế xây dựng các mô hình sản xuất, giúp dân thoát nghèo, làm giàu bền vững. Trong đó, nổi bật nhất là hợp tác với tổ chức Heifer triển khai dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội ND tỉnh Bến Tre khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bến Tre, Giám đốc dự án phát triển đàn bò sữa trên cho biết, từ năm 2008, dự án triển khai tại các xã Thới Thạnh, Bình Thạnh, Mỹ An, Mỹ Hưng thuộc huyện Thạnh Phú với tổng số vốn đầu tư 9,9 tỷ đồng. Theo đó, có 460 bò cái tơ được cấp cho hàng trăm hộ ND đang gặp khó khăn. Đến năm 2015, tổng kết dự án, đàn bò dự án tăng lên 1.370 con và đã giúp 198 hộ thoát nghèo bền vững.

Cũng theo ông Đảnh, ngoài dự án trên, Tổ chức Heifer còn phối hợp với Hội ND tỉnh thực hiện dự án buôi bò sữa tại các xã của huyện Ba Tri và 3 xã của huyện Giồng Trôm.

Theo báo cáo tại đại hội, thời gian qua, Hội ND tỉnh Bến Tre còn phối hợp với Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực quản lý tổ, nhóm Hợp tác ở các xã. Hội ND tỉnh Bến Tre cũng góp phần giúp ND chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Đến nay, tỉnh đã giảm được hơn 200ha lúa kém hiệu quả, hơn 400ha mía, đồng thời tăng gần 500ha dừa và hơn 220ha diện tích cây ăn quả.

Mời gọi hợp tác, đầu tư

Đại hội đã bầu 32 đại biểu tham gia BCH Hội ND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023. Tại hội nghị lần thứ nhất của BCH, ông Đoàn Văn Đảnh được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Bến Tre. Các ông Lao Văn Trường, Đoàn Văn Phúc, Võ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Theo Hội ND tỉnh Bến Tre, ngoài việc thực hiện tốt các dự án đang triển khai, trong nhiệm kỳ tới, cùng với tỉnh, Hội ND sẽ tiếp tục mời gọi các tổ chức ngoài nước tham gia hợp tác đầu tư nông nghiệp, nhất là trên sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Hội tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án mới trong lĩnh vực nông nghiệp, rồi kêu gọi các tổ chức quốc tế đầu tư, góp phần giúp ND phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát biểu tại đại hội, ông Trần Ngọc Tam- Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu, tới đây, Hội ND tỉnh cần phát huy những mặt đạt được, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn người dân áp dụng tốt khoa học kỹ thuật, nắm bắt được thị trường… Từ đó, xây dựng hình mẫu người ND với tư duy mới trong thời kỳ nông nghiệp 4.0.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào ND trong nhiệm kỳ 2013-2018. Phó Chủ tịch cũng đề nghị, Hội ND tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, các tổ chức, thành phần kinh tế hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp, giúp nông ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thương hiệu nông sản. Hội ND tỉnh cần chủ động trong việc tham mưu, phối hợp với chính quyền trong việc phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới...