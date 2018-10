Đại hội Hội ND Gia Lai: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Hội

(Dân Việt) “Hội nông dân (ND) phải hiểu tâm tư nguyện vọng và đứng ra đại diện “đòi” quyền lợi cho hội viên, ND khi cần…” đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Phạm Tiến Nam.

Hội đại diện cho quyền, lợi ích của nông dân Báo cáo trước đại hội, ông Rơ Mah Giáp – Chủ tịch Hội ND tỉnh Gia Lai cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh đạt đơn vị xuất sắc và được Chính phủ tặng thưởng Bằng khen, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu. Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: L.K "Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần phải tư duy, tham mưu cho các cấp chính quyền và hệ thống chính trị các cấp vào cuộc, tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra”. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Dương Văn Trang Trong 5 năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên và nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, Tin lành “Đê Ga”, phản động FULRO, tà đạo “Hà Mòn”… Đặc biệt, phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo nên đột phá mạnh mẽ, hàng năm có hơn 62.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi, hàng nghìn hộ được hỗ trợ thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động thành lập được 156 Hợp tác xã, 719 tổ hợp tác, 779 nhóm sở thích phát triển nông nghiệp. Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, Hội cần khắc phục những hạn chế, những nội dung chưa hoàn thiện để ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa lớn cho bà con nông dân. “Hội cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền cho hiệu quả gắn với thực tế địa phương; Đối với các cấp hội cần tinh gọn, hiệu quả hơn nữa; Cần hướng dẫn ND hợp tác, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, ông Nam nói. Nhiều kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới Kỳ vọng về nhiệm kỳ mới, đại biểu Rơ Mah Vâng – nông dân xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) chia sẻ: “Tôi mong muốn nhiệm kỳ mới, Hội sẽ có nhiều thay đổi, gần với bà con ND hơn, giúp ND xóa đói giảm nghèo. Do cơ cấu nông nghiệp thời gian qua có nhiều thay đổi, nên tôi hy vọng Hội sẽ tạo điều kiện cho ND học nghề, hỗ trợ vay vốn làm ăn. Hội viên được tham gia các phong trào của Hội, được tập huấn kiến thức, khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp”. Đại biểu Phạm Văn Bình - thôn Buôn Tang (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) chia sẻ: “ND ở các vùng sâu vùng xa như chúng tôi còn rất nhiều khó khăn, thời gian qua dịch bệnh trên cây trồng khá nhiều nên tôi mong muốn trong nhiệm kỳ này người dân được Hội hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và kỹ thuật mới trong canh tác. Lâu nay dân chủ yếu làm thủ công là chủ yếu nên hiệu quả vẫn chưa cao”. Ông Trinh Thanh Khiết – Chủ tịch Hội ND huyện Krông Pa Nêu quan điểm: “Sau đại hội, tôi cũng như nhiều bà con nông dân khác mong muốn trong nhiệm kỳ tới Hội nông dân đưa ra nhiều phương hướng, giải pháp hiệu quả giúp nông dân phát triển sản xuất. Đặc biệt, người dân mong muốn Ban chấp hành mới có nhiều tâm huyết, xây dựng nhiều dự án hỗ trợ bà con nông dân, làm sao cho dân được hưởng lợi nhiều nhất”. Đại hội đã bầu ra 33 Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh và 8 Ủy viên Ban thường vụ khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Minh Trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, ông Phạm Nhuần tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội.

Tag: đại hội ND, tỉnh Gia Lai