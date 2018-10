Đại hội Hội ND Hà Nam: Nâng chất lượng phong trào nông dân giỏi

(Dân Việt) Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Hà Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra ngày 5.10, tại TP.Phủ Lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lều Vũ Điều và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Phạm Sỹ Lợi đã dự và chỉ đạo đại hội.

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2013 -2018, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, ND nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam đã kết nạp được 40.085 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 198.574. Chất lượng hội viên được nâng lên, tích cực tham gia sinh hoạt, thực hiện các phong trào do Hội phát động, ngày càng gắn bó với tổ chức Hội...

Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa. Bình quân hàng năm có 97.625 hộ đăng ký, trong đó có 83.842 hộ đạt danh hiệu hộ ND SXKD giỏi các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều phát biểu tại đại hội. ảnh: Thu Hà

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam đã tích cực nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ ND phát triển sản xuất. Cụ thể, về hỗ trợ vốn, đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND toàn tỉnh đạt trên 28,7 tỷ đồng, đầu tư cho 2.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội nhận tín chấp và ủy thác cho hội viên vay hơn 676 tỷ đồng, với 96.000 hộ vay vốn.

Nhờ được hỗ trợ cùng nhiều chính sách ưu đãi, các hội viên ND trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia phát triển các hình thức kinh tế, nhất là kinh tế tập thể. Đến nay, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam đã thành lập mới được 129 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 12 HTX, 77 tổ hợp tác, 44 chỉ tổ hội nghề nghiệp… Các hộ ND SXKD giỏi là nòng cốt tham gia xây dựng phát triển kinh tế tập thể.

Kết nối nông dân với doanh nghiệp

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Phạm Sỹ Lợi, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam đã

Đại hội đã tiến hành bầu 24 ủy viên Ban chấp hành Hội ND tỉnh Hà Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội ND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Tạ Văn Đạt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Nam. Đại hội cũng bầu đã 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ND trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Ông Lợi đề nghị, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh vận động ND chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, tích tụ đất đai tạo vùng sản xuất hàng hóa và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của cán bộ, hội viên ND tỉnh Hà Nam. Theo Phó Chủ tịch, nhiệm kỳ tới các cấp Hội ND tỉnh Hà Nam cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phong trào ND thi đua SXKD giỏi, tăng số lượng ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi, ND ứng dụng công nghệ 4.0, ND khởi nghiệp.

“Các cấp Hội ND cần khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ để những ND SXKD giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phấn đấu mỗi xã xây dựng 1 HTX kiểu mới và 1 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có chất lượng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu”- Phó Chủ tịch nói.