Đại hội Hội ND Lào Cai: Đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp

(Dân Việt) Trong 2 ngày 9-10.10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Lào Cai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai với sự tham dự của 294 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 97 nghìn hội viên ND trong toàn tỉnh.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) dự và chỉ đạo đại hội.

Hỗ trợ ND giảm nghèo bền vững

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Phạm Văn Thuân –Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội ND tỉnh Lào Cai đã có sự phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào ND. Một trong những thành công nổi bật của các cấp Hội ND Lào Cai trong 5 năm qua đó là phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai rộng rãi ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Cuối nhiệm kỳ 2013-2018, toàn tỉnh có 15.272/35.895 hộ đăng ký đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp (đạt 69,42%).

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: N.Q

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội ND khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 35 ủy viên. Bà Đinh Minh Hà được BCH Hội ND tỉnh Lào Cai tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Giá trị sản xuất toàn ngành tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,2 triệu đồng. Hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tỉnh Lào Cai cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, ND tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh bằng những việc làm thiết thực như: Đóng góp ý kiến trong quy hoạch và và điều chỉnh quy hoạch nông thôn, hiến 100,8ha đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng, đóng góp 850.978 công lao động, ủng hộ trên 72 tỷ đồng, làm mới, sửa chữa kênh mương, đường giao thông liên thôn, chuồng trại nuôi nhốt gia súc...

Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT trên địa bàn tỉnh giúp cho gần 34.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ trên 1.700 tỷ đồng, giúp cho nhiều hộ có vốn sản xuất vươn lên thoát nghèo. Hội phối hợp và trực tiếp tổ chức dạy nghề cho cho 13.725 ND; hỗ trợ ND tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thông tin chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ ND khởi nghiệp. Các hoạt động và phong trào thi đua của Hội trong 5 năm qua đã giúp đỡ được 239.484 hộ ND, qua đó có 568 hộ thoát nghèo, 1.653 hộ nghèo vươn lên trở thành hộ sản xuất giỏi cấp xã.

Đưa mô hình hiệu quả đến vùng sâu, vùng xa

Trong nhiệm kỳ, Hội ND đã phát triển mới 16.452 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 96.982 người. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội được nâng lên, đến nay có 144 cơ sở Hội vững mạnh (chiếm 79%), 374 chi hội khá (chiếm 20%), 16 chi hội trung bình.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Vịnh– Bí thư Tỉnh ủy cho biết: ND Lào Cai luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thực hiện các phong trào, hoạt động thiết thực và đạt nhiều kết quả. Ông Vịnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội ND các cấp cần tiếp tục vận động, thu hút hội viên ND đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là, thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho ND.

Trong đó, quan tâm phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh nâng cao các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo. Tiếp tục đưa những mô hình nông nghiệp hiệu quả đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Hội ND tỉnh Lào Cai, bên cạnh những mặt đạt được thì công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên ND nhiệm kỳ qua một số nơi còn chậm đổi mới; nội dung sinh hoạt chi, tổ Hội có nơi chưa phong phú; vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp chưa thể hiện rõ nét; một vài nơi chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát… Một số ND còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; một số nơi cán bộ Hội chưa vào cuộc quyết liệt, chưa thể hiện hết vai trò trung tâm, nòng cốt trong xây dựng NTM.