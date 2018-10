Đại hội Hội ND Nghệ An: Vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới

Nhân rộng các mô hình kinh tế “Nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh đã bám sát Nghị quyết, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, vận động các hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tôn trọng pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng hơn, hấp dẫn, hiệu quả hơn. Triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu: tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; tăng cường hỗ trợ nông dân về giống, quy trình sản xuất, vật tư, KHKT, vốn, tiêu thụ sản phẩm” Ông Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An Phát huy truyền thống nông dân Nghệ An “Phát huy truyền thống cách mạng của ND Nghệ An, trong nhiệm kỳ mới, Hội ND tỉnh cần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên; Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ và đào tạo nghề giúp ND có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, Hội ND trú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”. Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An