Đại hội Hội ND Thanh Hóa: Đổi mới hoạt động, nâng cao đời sống ND

(Dân Việt) Ngày 26.9, tại TP. Thanh Hóa đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Thường T.Ư BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều cùng dự và chỉ đạo đại hội.

Giúp hàng chục nghìn hộ dân thoát nghèo

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ (2013-2018), Hội ND tỉnh đã kết nạp mới trên 71.900 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 535.600 người. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được hưởng ứng. Trong 5 năm qua, Hội ND Thanh Hóa đã vận động cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở của các huyện miền xuôi ủng hộ, giúp đỡ nông dân nghèo ít nhất 1 ngày lương.

Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều (thứ 6 trái sang) trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội ND Thanh Hóa. Ảnh: H.Đ

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cũng đã tăng trưởng thêm 32,2 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ lên hơn 45,2 tỷ đồng trong 5 năm. Đặc biệt, đã có 24.972 hộ được giúp đỡ, trong đó có 11.442 hộ thoát nghèo.

Ông Hoàng Văn Lưu - Chủ tịch Hội ND Thanh Hóa, cho biết: “Hàng năm có hơn 235.200 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua các phong trào đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, nội lực nông dân xây dựng NTM. Đến nay, Thanh Hóa đã có 244 đơn vị cấp xã và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM”.

Đổi mới để hội nhập và phát triển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội ND trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Chiến đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội ND Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh toàn diện. Hội cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trong đó chú trọng phát triển bền vững phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào quá trình sản xuất, tiêu thụ…

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều đánh giá rất cao những thành quả mà Hội ND Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Lều Vũ Điều cũng yêu cầu, Hội ND Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là lĩnh vực tam nông. Hội cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lương phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo nhanh, bền vững…