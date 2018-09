Đại hội Hội ND tỉnh Kon Tum: Gần cơ sở, hỗ trợ thiết thực

(Dân Việt) Trong 2 ngày 26 -27.9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ VIII- nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra tại TP. Kon Tum. Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã đến dự và chỉ đạo.

“Nở rộ” gương sản xuất giỏi

Theo thông tin của Hội ND, toàn tỉnh Kon Tum hiện có 38.635 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp cơ sở có 21.951 hộ, cấp huyện, thành phố 8.499 hộ; cấp tỉnh 6.312 hộ và cấp Trung ương 1.873 hộ. Các cấp Hội còn vận động nông dân phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách". Nhờ vậy nhiều hộ giàu, khá đã hỗ trợ vốn, cây, con giống giúp đỡ gần 25.000 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao mức sống...

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: T.H

"Các cấp hội cần giới thiệu các giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp để nông dân lựa chọn và ứng dụng và sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cần nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát phản biện xã hội theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra…”. Đồng chí Đinh Khắc Đính –

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN

Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ hỗ trợ ND tỉnh đã tiếp nhận nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 2 tỷ đồng và nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội NDVN 5.930 triệu đồng. Hội ND tỉnh Kon Tum đã triển khai cho vay quay vòng được 31 dự án với 496 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất.

Ông Thao Hồng Sơn - Chủ tịch Hội ND tỉnh Kon Tum cho biết, bên cạnh những thành quả đã đạt được, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình thủ tục vay vốn, giải ngân kịp thời sau khi thu hồi vốn. Cũng nhờ vậy, hàng năm, doanh số thu nợ và cho vay đạt trên 100 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ từ 393 tỷ đồng (năm 2013) lên gần 650 tỷ đồng (năm 2018) với 492 tổ tiết kiệm, vay vốn và 19.400 thành viên tham gia. Các tổ này đã và đang hướng dẫn quy trình thủ tục vay vốn cho nông dân, phối hợp giải ngân kịp thời, đúng đối tượng.

Gần cơ sở, sát nông dân

Trong nhiệm kỳ qua, Hội ND tỉnh còn liên kết với Công ty Eakmat triển khai chương trình hỗ trợ tái canh cây cà phê. Theo đó, tập đoàn Nestle hỗ trợ 50% giá cho hội viên, nông dân. Từ cơ chế trên, thời gian qua, hội viên, nông dân ở các địa phương đã mua được 1.979.741 cây giống cà phê. Hàng năm, các cấp Hội đã tín chấp với các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hội viên, nông dân mua phân bón trả chậm gần 9.000 tấn, kịp thời chăm sóc cho các loại cây trồng.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức dạy nghề cho 13.200 lao động. Đã có khoảng 60% lao động có việc làm sau khi được học nghề. Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2013-2018, Hội ND tỉnh đã kết nạp được 15.028 hội viên, nâng số hội viên từ 48.343 hội viên (năm 2013) tăng lên 63.371 hội viên (năm 2018).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN yêu cầu, Hội ND tỉnh cần chủ động tổ chức các cuộc đối thoại giữa Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các cấp với nông dân, “nghe nông dân nói và nói cho nông dân hiểu”. Đồng thời, Hội phải nắm được tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những tâm tư nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nông dân; Phối hợp với chính quyền, các ngành để tham gia hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp khiếu kiện dứt điểm ngay từ cơ sở. Ban Chấp hành chi hội các cấp tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng “gần cơ sở, sát nông dân”.