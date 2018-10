Đại hội Hội ND tỉnh Long An: Nâng cao chất lượng hoạt động Hội

(Dân Việt) Ngày 3.10, Hội Nông dân (ND) tỉnh Long An đã khai mạc Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội ND Việt Nam Nguyễn Hồng Lý, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Đỗ Hữu Lâm.

Phát huy vai trò nòng cốt Tại Đại hội, ông Ngô Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An cho biết,nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, hình thức và đi vào chiều sâu. Các đại biểu thực hiện quyền dân chủ bầu cử tại Đại hội. Các đại biểu biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội. Ảnh: T.C.L Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Long An với 36 thành viên. Ông Phạm Chí Tâm được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, cùng 2 Phó Chủ tịch là ông Trần Quốc Toản và ông Ngô Thanh Tuyền. Tổ chức hội các cấp được củng cố và hoạt động có nề nếp với nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp nên thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội. Toàn tỉnh có 188 cơ sở, 987 chi hội, 4.564 tổ hội, qua đánh giá, xếp loại của năm cuối nhiệm kỳ, cơ sở hội xếp loại mạnh đạt 98%, chi hội xếp loại mạnh đạt 88%, tổ hội xếp loại mạnh đạt 75%, không còn chi hội yếu kém. Toàn tỉnh phát triển 41.853 hội viên, nâng tổng số lên 176.554 hội viên. Một trong những phong trào thi đua do Hội phát động được duy trì và ngày càng phát triển sâu rộng trong nhiệm kỳ qua là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (ND SXKD) giỏi. Phong trào này đã tác động tích cực vào chương trình phát triển KTXH, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Thông qua phong trào, có gần 730.000 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp. Qua bình xét, có gần 400.000 hộ đạt hộ SXKD giỏi có mức thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng, một số hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Các cấp hội đã phát động hội viên, nông dân thực hiện tốt vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, đóng góp trên 750 tỷ đồng, 110.000 ngày công, hiến trên 250.000m2 đất xây dựng các công trình dân sinh, kết cấu hạ tầng. Vận động hội viên, nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự ở nông thôn... Ngoài ra, Hội ND còn ký kết liên tịch với Ngân hàng NNPTNT, nhận ủy thác từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và xây dựng Quỹ HTND làm cầu nối giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp, đầu tư vào sản xuất. Đến nay, Quỹ HTND đang thực hiện 167 dự án, tổng nguồn vốn gần 28 tỷ đồng, hỗ trợ 1.714 hộ vay. Các cấp Hội còn phối hợp các ngành liên quan mở gần 12.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 370.000 lượt nông dân và phối hợp tổ chức được 926 lớp dạy nghề với 26.618 học viên... 2 chương trình đột phá Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Long An nhận Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018 của BCH Trung ương Hội Nông Việt Nam. Hoạt động của Hội ND

tỉnh Long An:

41.853 hội viên được kết nạp mới.

400.000 hộ đạt hộ SXKD giỏi.

1.714 hộ được hỗ trợ vay vốn.

370.000 ND được tập huấn chuyển giao KHKT.

26.618 học viên được học nghề. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long rất phấn khởi với những thành tích mà các cấp Hội ND tỉnh đã hoàn thành trong nhiệm kỳ qua. Theo ông Lâm, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đang gặp khó khăn, việc các cấp Hội hoàn thành các mục tiêu đề ra là một cố gắng rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, nhiệm kỳ tới các cấp Hội cần phải làm cho cán bộ, hội viên nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và Hội ND trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, thời kỳ nông nghiệp 4.0. Theo ông Phạm Chí Tâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An, mục tiêu của nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KTXH của tỉnh… "Nhiệm kỳ tới, các cấp hội sẽ chọn 2 chương trình đột phá để thực hiện trong cả nhiệm kỳ, gồm: “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội” và Chương trình “Vận dộng nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”- ôngTuyền cho biết.n