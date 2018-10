Đại hội Hội ND Yên Bái: Giúp nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm

(Dân Việt) Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra ngày 5 và 6.10.2018 tại TP.Yên Bái. Về dự và chỉ đạo đại hội có ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) và ông Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Nông nghiệp có nhiều khởi sắc

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Giàng A Câu- Chủ tịch Hội ND tỉnh Yên Bái cho biết, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng sản xuất nông nghiệp của địa phương đã và đang có nhiều khởi sắc, phát triển khá toàn diện. Năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội ND các cấp tỉnh Yên Bái đã phát triển mới 15.353 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 109.572 người.

Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp vận động ND hiến 551.612m2 đất, trên 600.000 ngày công lao động; ủng hộ, góp trên 351 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng nông thôn; vận động hội viên, ND đóng góp vật liệu, ngày công giúp 817 hộ nghèo làm nhà.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái bên lề đại hội.

ảnh: Nguyễn Quỳnh

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 171.872 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi. Các cấp Hội đã phối hợp với các sở ngành tổ chức tập huấn cho 383.136 lượt ND; giúp ND ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất tăng thu nhập, tiêu biểu có các mô hình sản xuất rau an toàn VietGAP, tưới nước tự động, trồng cam, nuôi cá bỗng thương phẩm…

Phát triển tiềm năng, thế mạnh

Phát biểu tại đại hội, ông Dương Văn Thống-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tích mà Hội ND tỉnh

Đại hội đã bầu BCH Hội ND tỉnh Yên Bái khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 29 ủy viên. Ông Giàng A Câu được BCH Hội ND tỉnh Yên Bái tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, ông Thống đề nghị Hội ND tỉnh Yên Bái thực hiện chủ trương lấy sản xuất nông, lâm nghiệp làm nền tảng tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN cũng đánh giá cao kết quả của Hội ND tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hội nhập quốc tế, Phó Chủ tịch yêu cầu Hội ND các cấp tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện 5 nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, vận động, tuyên truyền, giáo dục hội viên ND thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội nòng cốt của tỉnh; tập trung xây dựng tổ chức Hội các cấp trong tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của hội viên ND; tập trung đào tạo nghề, tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ ND; phát huy vai trò của Quỹ Hỗ trợ ND để xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hợp tác, liên kết… Củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào ND và công cuộc xây dựng NTM; Hội cũng cần bám sát thực tiễn, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.