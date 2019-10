Đắk Lắk: Nhiều thách thức trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm

Theo kế hoạch, giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Đăk Lăk sẽ có từ 10 - 15 mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được xây dựng và thử nghiệm thành công, tập trung ở các sản phẩm rau củ quả, thịt, thủy sản nuôi; giai đoạn 2020 - 2025 có ít nhất 50% sản lượng nông, lâm, thủy sản chủ lực, có mức độ rủi ro cao, đang có bức xúc về an toàn thực phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi.