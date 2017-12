Đảm bảo người dân có bữa ăn an toàn trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

(Dân Việt) Trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bộ NNPTNT sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông-lâm-thủy-sản có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các khách mời trả lời câu hỏi tại buổi Tọa đàm trực tuyến Chiều 28.12, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến: "Cùng hành động vì mâm cỗ Tết an toàn" nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc, người tiêu dùng về "Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm" của ngành nông nghiệp trong dịp cao điểm cận Tết này. Hãy là người tiêu dùng thông thái Có mặt tại buổi tọa đoàn, nhà báo Phan Huy Hà – Phó tổng Biên tập báo NTNN đặt câu hỏi: Đối với hầu hết người dân Việt Nam, mâm cỗ Tết có một ý nghĩa rất lớn, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn bình thường để có một mâm cỗ ngon và an toàn. Cũng vì thế, nhiều người thường hay mua hàng bằng niềm tin, đó là mua thực phẩm qua những cơ sở được giới thiệu là ở quê hay sạch. Vậy, việc mua hàng bằng niềm tin đó có thực sự giúp cho người dân có một mâm cỗ thật ngon, an toàn. Và làm thế nào để có thể lựa chọn được những sản phẩm sạch và an toàn? Với vấn đề này, ông Hoàng Trọng Thủy – Chuyên gia nông nghiệp cho rằng, trong dịp nghỉ lễ Tết, các cửa hàng, siêu thị đều đóng cửa, giá thực phẩm tăng cao, chính vì vậy hầu hết các gia đình đều có tâm lý chọn cách tích trữ các sản phẩm đông lạnh trước đó vài ngày. Nguyên tắc cơ bản là lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mác thông tin đầy đủ, không hỏng mốc, và có mùi khó chịu. Người dân cũng cần hết sức thận trọng với các loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt vì có thể những sản phẩm này có chứa phẩm màu, phụ gia độc hại cho sức khỏe. Và quan trọng là người dân cần chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng khi phát hiện các loại thực phẩm nghi ngờ là hàng nhái, hàng giả cũng như các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP để cơ quan chức năng (như cơ quan quản lý thị trường, Sở Công Thương, chính quyền xã, phường…) để có biện pháp kiểm tra, giám sát và kịp thời ngăn chặn. “Đối với mâm cơm Tết cơ cấu 20% rau củ, quả, 30% là thịt còn lại là các thành phần khác. Ở khu vực nông thôn được ăn tươi nhiều hơn, ở khu vực thành phố dự trữ nhiều hơn. Trước đây ăn ngon, ăn theo vị thì giờ đây người ta không chỉ ăn ngon mà phải theo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng” – ông Thủy cho hay. Cũng trong vấn đề tiêu dùng thông minh, từ trước đến nay người tiêu dùng vẫn cho rằng thịt tươi, thịt nóng là thơm ngon hơn. Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) nhấn mạnh: Thịt cấp đông đúng quy trình sẽ đảm bảo vệ sinh hơn thịt nóng, thịt tươi vì trong thân thịt có các vi sinh vật có thể tăng trưởng gấp 20 lần trong 1 tiếng ở 20 độ C. Có nghĩa là thịt gia súc, gia cầm sau giết mổ được đưa vào làm mát ở nhiệt độ 0 - 4 độ C rồi pha lóc, cấp đông bảo quản mới là thịt tươi, giữ được chất dinh dưỡng và đặc tính của thịt. Trái lại, thịt sau giết mổ nếu không được bảo quản đúng cách sẽ bị vi sinh vật xâm nhập và phân hủy, làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt. Do vậy quan niệm dùng thịt nóng, thịt tươi mới là thơm ngon là sai lầm. Nếu người tiêu dùng thay đổi được thói quen dùng thịt nóng, sẽ đạt được hai mục tiêu là chất lượng về dinh dưỡng và giảm thiểu khả năng ô nhiễm môi sinh. Tăng cường kiểm tra dịp Tết Trước thắc mắc của bạn đọc có tên Hoàng Ngọc Hà (Quận 2, TP.HCM) về tình trạng phổ biến là càng gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ nông sản- thực phẩm của người dân càng tăng cao, đi kèm với đó là tình trạng vi phạm về ATTP cũng gia tăng. Các cơ quan chuyên trách của Bộ NNPTNT như Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) và Thanh tra Bộ NN&PTNT đã có kế hoạch như thế nào để đảm bảo cho mỗi mâm cơm, mỗi bữa ăn của người dân thật sự an toàn. Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) cho hay: Vừa qua, bộ NNPTNT đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo vệ sinh ATTP cho Tết dương lịch và Tết nguyên đán. Như đã nói ở trên, năm 2018,Bộ NNPTNT sẽ tiếp tục triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên trong dịp Tết với việc nhiều chủng loại thực phẩm sẽ tăng mạnh, bao gồm cả sản phẩm nội địa và xuất khẩu. Bộ NNPTNT sẽ tăng cường 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và tăng cường thông tin truyền thông. Với việc thông tin truyền thông, sẽ chỉ đạo ngành dọc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản tuân thủ quy định về vệ sinh ATTP, không vì nhu cầu gia tăng ngày Tết mà sử dụng nguyên liệu không đảm bảo. Đẩy mạnh thông tin truyền thông để giới thiệu quảng bá sản phẩm, cơ sở sản xuất an toàn. Tăng cường thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm an toàn. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra với những cơ sở sản xuất tiêu dùng sản phẩm nhiều trong ngày tết như giò, chả, nem, thủy sản chế biến…. Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết thêm: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã trình Bộ NNPTNT ban hành Chỉ thị về Tăng cường đảm bảo ATTP trước và sau Tết Nguyên đán. Để đảm bảo ATTP cho nhân dân trước và sau Tết chúng tôi đã tập trung vào 2 nhiệm vụ chính. Một là tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức về đảm bảo ATTP. Thứ hai là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tập trung thanh, kiểm tra vào việc sử dụng các chất cấm và các chất ngoài danh mục và đặc biệt là hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng tôi rất mong có được thông tin phản hồi của người dân và các cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý và răn đe nghiêm các vụ việc vi phạm về ATTP. Ông Phạm Thanh Hùng - Giám đốc Công ty CP Ba Huân miền Bắc: Cam kết sản phẩm an toàn Dịp Tết này, công ty Ba Huân tham gia bình ổn giá trứng cho 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM nên bắt buộc phải đảm bảo sản phẩm đưa tới tay người tiêu dùng là đạt chuẩn an toàn và có nguồn cung ổn định. Từ lâu, công ty Ba Huân đã xây dựng chuỗi từ sản xuất cho tới tiêu thụ. Vấn đề vệ sinh ATTP luôn được đặt lên hàng đầu. Đầu tiên chúng tôi có trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao từ giống, tới quy trình chăn nuôi khép kín. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhà máy chế biến thực phẩm tại Long An đảm bảo khâu giết mổ, lưu thông, phân phối. Mảng lưu thông phân phối, ngoài các siêu thị, chúng tôi còn mở các cửa hàng trong chuỗi để cung ứng sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Để phục vụ Tết, chúng tôi tiến tới đưa ra những mặt hàng phong phú hơn như xúc xích, lạp sườn, chân gà chua cay và đều trên nền tảng sản phẩm an toàn. Ông Bùi Hải Nguyên - Đại diện Cục Chăn nuôi: Không để thiếu hàng dịp Tết Đặc biệt dịp tết Nguyên Đán này sản phẩm chăn nuôi rất dồi dào, chúng ta không sợ khủng hoảng thiếu như các năm trước. Cục chăn nuôi sẽ phối hợp với các bộ ngành đảm bảo nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau Tết. Tăng cường truyền thông, thông tin để người tiêu dùng dần trở thành người tiêu dùng thông thái. Tiến tới tiếp cận và xây dựng nền nông nghiệp sạch trong đó có lĩnh vực chăn nuôi. Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực ATTP đạt gần 79,4 tỷ đồng 2017 là năm thành công của ngành thanh tra với sự vào cuộc 3.776 cuộc thanh kiểm tra 52.807 tổ chức cá nhân. Riêng thanh tra Bộ NNPTNT đã triển khai 22 cuộc thanh tra đột xuất, ban hành 51 quyết định xử phạt và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ vi phạm, xử phạt 2,927 tỷ đồng. Đối với 61/63 tình thành, 51.800 tổ chức, số tiền xử phạt lên đến 79,5 tỷ đồng...

