Dân phượt phát rồ vì một “Tràng An cổ” trong lòng cố đô Ninh Bình

(Dân Việt) Với phong cảnh kì bí, địa hình đậm chất kiếm hiệp, “Tràng An cổ” ở Ninh Bình trở thành điểm du xuân đầu năm có một không hai và khiến dân phượt phát rồ.

Tràng An cổ nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 10 km và chỉ cách khu danh thắng Tràng An chừng 2km. Nơi đây có lẽ là vùng đất có nhiều dấu ấn lịch sử đậm nét nhất với vua Đinh Bộ Lĩnh cũng như sự ra đời của cả một triều đại. Dù có quy mô nhỏ hơn nhưng sức hút của Tràng An cổ không thua kém bất kì các điểm du lịch nổi tiếng khác ở Ninh Bình. Hành trình khám phá di tích Tràng An Cổ được coi là hành trình theo dấu chân xưa của vua Đinh. Từ trên cao du khách có thể thỏa mái chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn khung cảnh non nước hữu tình. Nhiều người ví nơi đây mờ ảo như chốn tiên cảnh nơi hạ giới và không quên lưu lại những bức ảnh mà không nơi nào có. Tràng An Cổ được rất nhiều du khách gần xa chọn là điểm tham quan và thưởng ngoạn khung cảnh non nước hữu tình.đầu xuân. Về thăm thắng cảnh Tràng An Cổ không đơn thuần chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp của non nước vùng đất cố đô, mà còn là hành trình đưa du khách tìm về những câu chuyện lịch sử đầy khí phách trung kiên của tổ tiển ta. Cùng với các danh lắm thắng cảnh khác ở Ninh Bình, Tràng An cổ hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách và cũng như là một địa danh nổi tiếng khác của Ninh Bình.

Tag: Tràng An cổ, Ninh Bình, Tràng an cổ đẹp như chốn thần tiên, tràng an cổ đẹp như thế nào, tràng an cổ, ninh bình, du lịch ninh bình, chốn tiên cảnh nơi hạ giới