“Dân vận khéo” như... Hội Nông dân

(Dân Việt) Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (ND) huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động thiết thực của Hội, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế.

Tập trung chuyển đổi sản xuất

Thực hiện cuộc vận động “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Tân Sơn, Hội ND xã Vinh Tiền là một trong những đơn vị đã làm tốt phong trào, xây dựng được các mô hình điểm cho hiệu quả kinh tế cao, từ đó thu hút đông đảo hội viên tham gia, hưởng ứng.

Hưởng ứng cuộc vận động dân vận khéo, anh Đặng Văn Đoàn (xã Vinh Tiền) áp dụng mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi lợn lai cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Thanh Nga

Bà Hà Thị Thanh Hường - Chủ tịch Hội ND xã Vinh Tiền cho biết: Để tạo sức lan tỏa của phong trào, Hội tập trung chỉ đạo các chi hội xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng khu dân cư, phương pháp “Dân vận khéo” luôn được các cán bộ, hội viên vận dụng khi triển khai bất cứ chương trình, hoạt động nào của Hội.

Thông qua các phong trào thi đua, Hội ND tiếp tục khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của hội viên.

Nhằm giúp hội viên, nông dân giảm nghèo, tăng thu nhập, vươn lên khấm khá và nâng cao vai trò của tổ chức trong xã hội, Hội ND xã Vinh Tiền chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy lợi thế đất đai, phát triển các cây nguyên liệu giấy, cây chè, cây sơn và các loại cây ăn quả như: Bưởi Diễn, ổi, táo… Hội cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tạo việc làm, mở ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh: Xưởng xẻ gỗ, ván bóc…

Hội ND xã Vinh Tiền đồng thời vận động nhân dân đăng ký thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 221/250 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 88,4% so với kế hoạch. Các hoạt động thiết thực khác cũng được Hội ND xã tích cực thực hiện như vận động nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ chức tư vấn, hỗ trợ nông dân.

Hội phối hợp UBND xã Vinh Tiền giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Năm 2018, Hội ND xã tổ chức được 4 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 221 nông dân tham gia với các nội dung hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, thâm canh cây lúa, chè, cây ăn quả. Một trong những hoạt động thiết thực do Hội ND xã đứng ra tổ chức là tổ chức cho 8/8 chi hội diệt chuột tập trung đồng loạt để bảo vệ mùa màng…

Nhân rộng mô hình điểm

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, Hội ND xã Vinh Tiền chú trọng vận động xây dựng các mô hình điểm để nhân ra diện rộng. Một số mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như hộ ông Lê Văn Phương, khu Mận Gạo; hộ ông Trần Thế Trường (khu Sặt) với mô hình kinh doanh tổng hợp thu khoảng 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên. Hay như hộ ông Lê Thế Hùy ở khu Khang Lèn với mô hình trồng rừng doanh thu 160 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên… Thông qua vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại giá trị kinh tế cao, thích ứng với nhu cầu thị trường...

Cùng với đó, phong trào xây dựng nông thôn mới cũng được Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng. Nhiều hội viên, nông dân đã đóng góp ngày công, tiền, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước sửa chữa được 9 phòng của trạm y tế xã. Hội ND và đoàn thanh niên xã Vinh Tiền đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân làm được hơn 500m đường điện thuộc chương trình thắp sáng đường quê ở khu Đồng Giang.

Hội ND xã Vinh Tiền đang quản lý 4 tổ vay vốn với 11 chương trình tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng CSXH như: Cho vay hộ nghèo, vốn cho vay đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh, học sinh sinh viên… Tổng cộng có 147 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay, tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng.

Năm 2018, Hội ND xã Vinh Tiền đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để hội viên được vay vốn và sử dụng đúng mục đích. Nhờ đó các hộ vay vốn đều sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, thanh quyết toán lãi và nợ theo đúng quy định. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế đã góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn. Thông qua phong trào tạo điều kiện để nông dân tiếp thu tiến bộ khoa học-kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Bà Hà Thị Thanh Hường - Chủ tịch Hội ND xã Vinh Tiền cho biết: Để tạo sức lan tỏa của phong trào, Hội tập trung chỉ đạo các chi hội xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng khu dân cư, phương pháp “Dân vận khéo” luôn được các cán bộ, hội viên vận dụng khi triển khai bất cứ chương trình, hoạt động nào của Hội.

Thông qua các phong trào thi đua, Hội ND tiếp tục khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của hội viên, nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia vào các hoạt động phong trào, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…