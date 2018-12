Đáng nể: Bắc Ninh có hơn 400.000 hộ nông dân sản xuất giỏi

(Dân Việt) Khuyến khích, vận động, hỗ trợ các hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong những hoạt động được các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh tích cực thực hiện.

Giàu nhờ nuôi bò sữa

Anh Tạ Quang Trung (SN 1982) ở thôn Ngọc Kháng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện, anh Trung nuôi 30 con bò sữa, cho sản lượng hơn 300kg sữa/ngày. Với giá bán sữa trung bình 14.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình anh Trung thu lãi trên 500 triệu đồng. Nhiều năm liền gia đình anh Trung đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Anh Trung cho biết: Để có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, phải kể đến sự đồng hành của chính quyền, nhất là các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ hiệu quả về vốn, khoa học kỹ thuật...

Được vay vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn Bắc Ninh đã mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi. Ảnh: T.H

Anh Ngô Ngọc Đức – Chủ tịch Hội ND xã Gia Đông cho biết: Nghề chăn nuôi bò sữa mới phát triển ở địa phương vài năm nay và phát triển ở mức nông hộ là chủ yếu. Hiện xã có hơn chục hộ nuôi bò sữa với tổng đàn bò sữa 200 con, bình quân mỗi hộ nuôi 20 con bò sữa.

Nhằm hỗ trợ các hộ chăn nuôi bò sữa phát huy thế mạnh địa phương, Hội ND xã đã phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh giải ngân 500 triệu đồng mà Quỹ HTND T.Ư Hội đầu tư thực hiện dự án “Chăn nuôi bò sữa”. Nguồn vốn này giúp 10 hộ dân xã Gia Đông tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, có điều kiện phát triển nghề nuôi bò sữa, tăng thu nhập cho gia đình.

Hơn 400.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Bắc Ninh phát triển sâu rộng, với nhiều điển hình trên các lĩnh vực, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, Hội ND tỉnh tiếp tục hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng và Quỹ HTND ; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và mở rộng chương trình liên kết “4 nhà”...

Đáng chú ý, để tạo sức lan tỏa sâu rộng từ phong trào, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cụ thể, về vốn, Hội ND các cấp tỉnh Bắc Ninh đang tín chấp cho trên 24.000 lượt hộ ND vay vốn với dư nợ trên 588 tỷ đồng tại Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Sacombank; hơn 51 tỷ đồng nguồn vốn vay Quỹ HTND giải ngân cho hơn 1.000 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất; cung ứng hàng nghìn tấn phân bón trị giá hàng chục tỷ đồng cho nông dân…

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác xã, phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề.

Đến nay, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh xây dựng được 254 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 37 HTX và 217 tổ hợp tác. Nhìn chung, các mô hình kinh tế tập thể do Hội hỗ trợ đều mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập từ 200 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/mô hình/năm.

Nhờ được hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi, hội viên ND trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia các phong trào do Hội ND phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua (2013-2018), toàn tỉnh đã có 413.121 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 90% so với số hộ đăng ký). Phong trào đã khích lệ, động viên hội viên, nông dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2,06% (năm 2017).