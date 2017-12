Dấu ấn người đứng đầu hội Nông dân: Nói ít, làm nhiều vì nhà nông

(Dân Việt) Năm 2017, Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) không chỉ tiếp tục thực hiện tích cực và tập trung vào vai trò, nhiệm vụ hiến kế, tham mưu, kiến tạo chính sách, đề xuất giải pháp...; mà đã nỗ lực đưa các chủ trương, chính sách vào đời sống và việc làm của hội viên, đồng hành và giải quyết kịp thời những khó khăn lớn của ND...

Dấu ấn người đứng đầu

Một năm theo dõi hoạt động của T.Ư Hội NDVN, điều người viết ấn tượng nhất là Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn trong nhiều cuộc họp đã luôn nhấn mạnh và đề cao việc “Hội NDVN phải tập trung vào vai trò, nhiệm vụ hiến kế, tham mưu, kiến tạo chính sách, đề xuất giải pháp để góp phần giải quyết những khó khăn lớn của ND...”.

Trong năm 2017, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đã liên tục có những chuyến đi thực tế xuống cơ sở, gặp gỡ cán bộ, hội viên, nông dân để lắng nghe những khó khăn, bức xúc của hội viên, nông dân... Ảnh: Thu Hà

Hiện nay, Hội NDVN đã có quan hệ hợp tác với gần 50 tổ chức nông dân, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế... Trong năm 2017, T.Ư Hội đã tiếp xúc, làm việc, đặt quan hệ với nhiều tổ chức, đối tác quốc tế, trong đó trọng tâm hợp tác là đưa các tiến bộ KHKT vào phục vụ sản xuất của nông dân.

Cùng với các nguồn lực tranh thủ được từ trong nước và thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, Chủ tịch Lại Xuân Môn xác định, năng lực, trình độ, trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ hội các cấp sẽ là yếu tố then chốt để Hội NDVN thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội NDVN: Bảo vệ ND; tập trung xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tập trung, điển hình, quy mô hàng hóa dưới hình thức liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho ND...

Là Ủy viên T.Ư Đảng, Đại biểu Quốc hội, người đứng đầu tổ chức Hội NDVN - Chủ tịch Lại Xuân Môn đã có những ngày, tháng làm việc năng nổ, trách nhiệm, nhiệt huyết. Trong năm 2017, ông liên tục có những chuyến đi đến các địa phương, làm việc với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tại nhiều địa phương để nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách về “tam nông”. Mỗi chuyến đi ấy, bao giờ ông cũng xuống cơ sở, gặp gỡ cán bộ, hội viên, ND để lắng nghe những khó khăn, bức xúc; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị. Những ghi nhận ấy đều được ông phản ánh, đề cập tại diễn đàn Quốc hội trong năm qua và trong các cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Hôm 31.10.2017, tại phiên họp Quốc hội thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đã đề nghị Chính phủ cần quan tâm giải quyết 3 vấn đề, cũng là điểm nghẽn trong lĩnh vực tam nông cần phải tháo gỡ. Thứ nhất, cần tiếp tục hạ lãi suất sâu hơn, nhất là đối với lĩnh nông nghiệp. Hạ lãi suất tín dụng sẽ huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chất lượng sản phẩm và cạnh tranh hội nhập.

Thứ hai là cần tập trung cho phát triển khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có giống, cây con. Nhà nước đứng ra đặt hàng cho các viện nghiên cứu để họ sản xuất những giống, cây con chủ lực và chuyển giao cho nông dân, cần quan tâm đầu tư kho bảo quản nông sản gắn sản xuất với tiêu thụ, khắc phục quy luật muôn đời “được mùa mất giá.

Năm 2017, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt 2.658 tỷ đồng giúp cho hơn 200.000 hội viên mở rộng quy mô phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội NDVN nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH với dư nợ 53.555 tỷ đồng giúp hàng triệu hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn làm ăn; ủy thác với Ngân hàng NNPTNT hơn 40.455 tỷ đồng cho các hộ vay vốn làm ăn theo Nghị định 55 của Chính phủ.

Các cấp hội cũng phối hợp doanh nghiệp cung ứng trên hàng trăm nghìn tấn phân bón, hàng chục nghìn máy nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm; xây dựng hàng chục nghìn mô hình trình diễn về nông nghiệp…

Cuối cùng là cần tập trung đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông thôn, nâng cao năng suất lao động ở nông thôn. “Hiện năng suất lao động ở nông thôn rất thấp. Vì vậy, cần quan tâm đào tạo nghề cho khu vực nông thôn. Tỷ lệ ND được đào tạo trong sản xuất nông nghiệp còn rất thấp, trong khi đó chúng ta đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Người ND vẫn tư duy theo kiểu sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất theo truyền thống, vì vậy khó có thể thực hiện được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” - Chủ tịch Lại Xuân Môn phân tích.

Thông điệp từ những chuyến đi của Chủ tịch Lại Xuân Môn thể hiện rõ rằng: “Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, ND là một trong những quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, ngành, trong đó có Hội NDVN. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công, trước hết phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công lĩnh vực nông nghiệp, ND, nông thôn”.

Sát cánh nông dân lúc khó khăn

Dấu ấn rõ nét trong hoạt động Hội ND năm 2017 không chỉ là qua việc bàn thảo, hoạch định các chính sách, chủ trương hỗ trợ, mà bằng những việc làm thực tế để sản xuất kinh doanh của ND tốt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua được khó khăn.

Năm 2017, “cơn bão giá lợn” thấp kỷ lục đã “càn quét” rất nhiều công sức, thành quả lao động, sản xuất của các chủ trang trại, gia trại. Trước những khó khăn của người chăn nuôi lợn về tình trạng lợn ế và giá bán tại chuồng giảm mạnh, Hội ND các tỉnh, thành phố đã lập tức vào cuộc, nỗ lực đưa ra những phương án hỗ trợ người chăn nuôi, đặc biệt là tổ chức các điểm bán thịt lợn sạch…

Điển hình là các cấp Hội ND TP.Hà Nội cùng Trung tâm Trợ giúp ND đã tích cực hỗ trợ người chăn nuôi lợn. Bên cạnh việc duy trì điểm bán thịt lợn tại 33 Nguyễn Chí Thanh vào cuối mỗi tuần, Trung tâm Trợ giúp ND còn mở rộng các điểm bán thịt lợn hàng ngày tại phường Thành Công, quận Ba Đình… nhằm giúp hộ chăn nuôi kết nối với người tiêu dùng tiêu thủ đô. Đồng thời, trung tâm còn nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp đến thu mua lợn cho bà con.

Hội ND TP.Hải Phòng đã tổ chức điểm bán thịt lợn sạch bình ổn giá. Theo đó, giá thịt lợn tại các điểm bình ổn giá sẽ thấp hơn giá thị trường từ 20-30%. Ông Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng cho biết: “Tháng 5, tháng 6 là khoảng thời gian việc tiêu thụ lợn bế tắc, giá rớt mạnh nhất. Ngay lúc khó khăn nhất, Hội ND Hải Phòng đã tổ chức nhiều buổi khảo sát, thăm hỏi các hộ gia đình chăn nuôi lợn trên địa bàn để tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất”.

Hội ND Hà Tĩnh đã tổ chức mở quầy bán thịt lợn sạch bình ổn giá tại số 16 đường Võ Liêm Sơn, TP.Hà Tĩnh. Thịt lợn bán tại quầy được thu mua từ các tổ hợp tác chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi do các cấp Hội ND hỗ trợ thành lập. Giá thịt lợn được bán thấp hơn giá thị trường từ 20 - 30%. Trong khi đó, Hội ND tỉnh Hà Tĩnh thu mua lợn cho người nuôi với mức 30.000 đồng/kg, cao hơn giá thương lái thu mua (22.000 - 24.000 đồng/kg).

Cũng trong năm 2017, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất… gây thiệt hại rất lớn đối với nông dân, ngư dân. Lãnh đạo T.Ư Hội ND và Hội ND các cấp đã lập tức xuống địa bàn bị ảnh hưởng, thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát và thiệt hại của hội viên; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, yên tâm, vững tin trong sản xuất, đời sống. Những sự hỗ trợ kịp thời đã góp phần làm giảm khó khăn, giúp các hộ nông dân bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.