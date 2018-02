Đầu năm gặp “cha đẻ” mít không hạt, không mủ, ăn được cả xơ

Năm 2007, do 1ha vườn sầu riêng của gia đình thoái hóa nên ông Mẫn quyết định đi tìm giống cây mới để thay thế. Trong lần đi dự hội thảo tại Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, ông được người bạn giới thiệu về một giống mít có nguồn gốc từ Myanmar. Thấy giống mít hiếm, chỉ còn 1 cây duy nhất nên ông xin người bạn cho chiết nhánh đem về quê trồng. Khi cây lớn đã cho năng suất cao, trái to nhưng lạ ở chỗ là không có hạt, múi và xơ (có thể ăn cả xơ) có màu vàng, cơm dày, vị ngọt thanh,... Năm 2010, ông Mẫn đem giống mít lạ tham gia Hội thi trái cây ngon - an toàn Nam Bộ và đã đạt giải nhất. Sau hội thi trên, giống mít lạ của ông Mẫn đã chính thức được đặt với cái tên là mít không hạt Ba Láng (tên địa danh, nơi ông Mẫn trồng loại mít này). Cũng sau hội thi trên, ông Mẫn đã đưa loại mít lạ của mình gửi vào các siêu thị bán. Không chỉ bán trái mít chín, ông Mẫn còn nhân giống chia cho bà con trong vùng trồng, nhân rộng. Mít không hạt Ba Láng được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền.