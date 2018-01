Đi khắp thế giới, kĩ sư viễn thông quay về quê cha đất tổ trồng rau

Ký ức sâu sắc về người mẹ vất vả tảo tần ở miền quê nghèo ở huyện Núi Thành, Quảng Nam, khi một mình lo cho con ăn học nên người dường như đã ăn sâu vào tâm khảm của anh, tạo nên một tính cách mạnh mẽ, chỉ chờ một ngày được thức tỉnh với H2O Farm.

Là một kỹ sư chuyên ngành viễn thông, đi đây đi đó nhiều theo những chặng đường của Viettel, lý do gì khiến anh lại quyết định trở về quê cha đất tổ, khởi nghiệp trồng rau từ con số không?

Mọi thứ trong cuộc đời này đều có lý do của nó. Cho dù bản thân được làm việc trong một môi trường tốt, lương khá cao so với mặt bằng chung, nhưng tôi vẫn thấy điều đó chưa đủ, những thôi thúc tự bên trong khiến tôi phải làm điều gì đó tốt hơn hiện tại. Kết quả “để mở một cánh cửa khác, bạn cần phải đóng cánh cửa này lại đã”… và “cánh cửa Viettel” đã đóng lại trước biết bao sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè… để tôi mở một cánh cửa mới, mang màu sắc và ước mơ của tôi – H2O Farm.

Nguyễn Quốc Phong người sáng lập H2O Farm.

Anh đã đối diện với những thách thức nào để chọn được một hướng đi riêng sau những phân vân, hoang mang, kiếm tìm của riêng mình, để giữ vững con đường đã chọn?

Sau khi nghỉ việc tại công ty cũ, tôi về quê trồng rau, nuôi tôm, quanh quẩn với đất, với phân, với cây trồng… Đơn giản, đó là “khoảng tĩnh lặng” đủ để tôi đối thoại với chính mình, tìm ra con đường mình sẽ đi, cách thức mà mình sẽ đi trên con đường ấy.

Những ngày tháng trồng rau, quan sát sự sinh trưởng của cây, cách cây trải qua và chống chọi với thời tiết, số lượng phân và nước cần thiết cho cây; thử nghiệm nhiều loại cây khác nhau trên nhiều loại giá thể khác nhau để chọn ra loại phù hợp nhất… tất cả đều được tôi theo dõi để cập nhật và làm thành kinh nghiệm của mình. Ngoài ra, tôi còn tận dụng thời gian để tìm hiểu những nhà sản xuất, các chuyên gia trong ngành để tới gặp và học hỏi kinh nghiệm từ họ. Và khi tôi khám phá ra công nghệ thuỷ canh NFT có thể giải quyết được những khó khăn cản trở của thời tiết, của sâu bệnh, của năng suất, tôi đã quyết định thành lập H2O Farm để có thể mang lại giải pháp tối ưu cho những khách hàng – những người muốn tự trồng rau cho gia đình mà không có thời gian và kinh nghiệm để có thể tự trồng, chăm sóc vườn rau của họ.

Phương pháp thuỷ canh nhiều nông trại cũng đã áp dụng, cách của anh có gì khác biệt để trồng được những loại rau quả Đà Lạt ngay tại vùng đất khắc nghiệt của miền Trung?

Muốn trồng năng suất cao, bí quyết nữa là phải có hệ thống làm mát nước, đưa nhiệt độ về 24 độ C mới thích hợp cho cây trồng. Song song là giải pháp phun sương làm mát lá, không khí trong mùa nắng với thiết bị Netafim của Israel. Bằng công nghệ, bây giờ tôi có thể tự tin rằng rau xứ lạnh có thể trồng ngay ở miền Trung.

Đi kèm giải pháp cho nông trại, tôi còn có vườn ươm cây con cho khách hàng tại Quảng Nam. Quá trình từ hạt đến cây cũng ứng dụng hai hệ thống ươm trước khi đưa lên dòng chính, giảm được diện tích tối ưu, thông qua đó nâng cao năng suất. Từ dàn 1 đến dàn 2 tiết kiệm được 15 ngày so với cách làm thông thường, vì thời gian là tiền bạc, nhanh thu hồi vốn hơn. Công nghệ của mình đưa luôn IoT (Internet of Thing) vào quản lý trang trại, giúp kiểm soát lượng dinh dưỡng, tích hợp quản lý các chỉ số điều kiện thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm của giá thể trồng cây qua smartphone… có thể điều khiển tưới nước phun sương làm mát cho cây…

Hệ thống trồng rau thuỷ canh hồi lưu công nghệ NFT mà H2O Farm đang áp dụng mang lại sáu lợi ích rõ ràng cho khách hàng: rau phát triển nhanh hơn so với trồng trên đất; rau tươi ngon và luôn sẵn sàng để ăn; không bị ảnh hưởng bởi thời tiết; dễ bảo trì; tiện lợi vì không cần bất kỳ công cụ làm vườn nào; và tính kinh tế vì cho phép khách hàng trồng, thu hoạch và sử dụng những loại rau mà họ cần, không lãng phí. Và hiện tại, trung bình mỗi tháng chúng tôi nhận thêm mười đơn hàng để lắp đặtthiết kế theo mô hình này.

Theo anh canh tác công nghệ cao có thực sự an toàn, hay vẫn phải dùng hoá chất?

Nhìn thấy những luống rau trồng xanh mơn mởn trên hệ thống, những đĩa rau sạch có mặt trong từng mâm cơm mỗi nhà, tôi càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa.

Giải pháp này có chỉ số an toàn cao hơn nhiều lần so với canh tác truyền thống. Tôi hy vọng trong tương lai thông qua giải pháp này nhà nhà người người sẽ có ý thức hơn trong việc sử dụng cũng như sản xuất cung cấp thực phẩm, đặc biệt là rau sạch. Góp phần đẩy lùi tình trạng thực phẩm bẩn và những hậu quả về sức khoẻ do thực phẩm bẩn gây ra.

Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy may mắn và tự hào khi sản phẩm của mình đã mang lại lợi ích cho nhiều người, cung cấp giải pháp tối ưu hơn cho nông dân trong việc sản xuất và cung cấp thực phẩm sạch. Nhìn thấy những luống rau trồng xanh mơn mởn trên hệ thống, những đĩa rau sạch có mặt trong từng mâm cơm mỗi nhà, tôi càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa.

Sau mô hình trồng rau nhà phố với kinh phí vừa túi tiền, tôi đang mở rộng giải pháp công nghệ cho mô hình trồng rau thương mại quy mô lớn. Tôi hy vọng nó sẽ góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân, để biến canh tác công nghệ cao trở thành phổ cập ở dải đất miền Trung.

Giá trị sống nào mà anh theo đuổi, để có thể sống có ý nghĩa nhất?

Khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi, kiến thức về nông nghiệp hầu như không có, nhân sự cũng không, mơ hồ về con đường phía trước. Tuy nhiên qua thời gian, trên hành trình khởi nghiệp ấy, tôi đã dần khám phá và hiểu rõ hơn những gì mình cần phải làm; thu thập được nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ những người đi trước.Gặp gỡ được nhiều cộng sự sẽ đi cùng mình; tôi càng tin tưởng rằng mình hoàn toàn có thể làm một điều gì thực sự có ích cho cộng đồng, để cuộc sống an toàn hơn và hạnh phúc hơn cho mọi gia đình – đó cũng chính là slogan của H2O Farm: “Safe life, Happy life”! Hành trình khởi nghiệp nông nghiệp của tôi cũng chính là hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc đời!