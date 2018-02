Đi mua củi, "vớ" được gốc me tây “nổi” hình rồng độc đáo

Trong một lần anh Toàn đi tìm mua gỗ vụn, vô tình anh phát hiện gốc me tây "khủng" có hình dáng lạ. Đứng ngắm, anh phát hiện ra hình hai con rồng uốn lượn quanh gốc cây. Anh Toàn ngã giá mua và thuê hai người thợ đến tác chế thành tác phẩm "song long tranh châu" độc đáo.

Chủ nhân tác phẩm song long tranh châu là anh Nguyễn Văn Toàn ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Gốc gỗ me tây của anh Toàn có bề hoành khoảng 2m, cao 1,7m Anh Toàn cho biết xuất xứ tác phẩm gỗ tạo hình song long tranh châu của mình bắt nguồn từ một lần anh đi mua gỗ vụn trên địa bàn quận Bình Thủy, anh phát hiện ra dáng vẻ kỳ lạ của gốc gỗ "khủng". Qua hỏi thăm, chủ nhân cho biết, gốc gỗ anh Toàn quan tâm là gỗ me tây (miền Nam gọi là gỗ cồng) có bề hoành 2m, cao khoảng 1,7m. Với đường kính, nhiều cao niên cho rằng gốc gỗ me tây này phải có tuổi thọ trên 200 năm Cũng theo chủ nhân này cho biết, với đường kính gốc gỗ me tây này, cây có tuổi thọ trên 200 năm. Ban đầu, có một người chơi gỗ mua lại từ một người dân ở huyện Thoại Sơn (An Giang) bán lại cho anh, định chế tác thành bộ bàn uống trà nhưng vì công việc gia đình, anh bỏ mưa nắng hơn 1 năm qua. Sau khi sở hữu, anh Toàn thuê hai người thợ từ Hà Nam, Thanh Hóa đến chế tác thành tác phẩm "song long tranh châu" tuyệt đẹp Sau khi quan sát, anh Toàn nhận thấy gốc gỗ me tây có giá trị hơn một bộ bàn trà, anh nhận thấy những rễ cây có thể tạo hình hai con rồng rất đẹp. Anh Toàn ngã giá mua và thuê ngay 2 người thợ ở Thanh Hóa, Hà Nam về chế tác. Anh Toàn chỉ vị trí đặt quả Châu... Hiện có nhiều người ngã giá 200 triệu đồng nhưng anh Toàn còn phân vân... Sau một tháng rưỡi thi công, tác phẩm song long tranh châu của anh Toàn hoàn thiện. Người dân đến xem tấm tắc khen và có nhiều người ngã giá 200 triệu đồng nhưng anh Toàn chưa quyết định bán.

Theo Nguyễn Hành (Dân Trí)

