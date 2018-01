Dự báo miền Bắc sẽ rét 8-10 ngày nữa, đến Tết trời sẽ đỡ rét hơn

(Dân Việt) Cập nhật thời tiết mới nhất ở miền Bắc, ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai nhận định các tỉnh miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh. Toàn miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong rét lạnh từ 8-10 ngày nữa.

Thời tiết ở miền Bắc tiếp tục rét lạnh kéo dài, đêm nay (30/1), không khí lạnh sẽ được tăng cường tiếp xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét lạnh 7-8 ngày tới, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết. Ảnh IT.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, sáng nay nhiệt độ nhiều nơi vẫn giảm thấp, như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 1,6 độ, Sapa (Lào Cai) 1,8 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,7 độ, Pha Đin (Điện Biên) 3,5 độ...Đợt rét đậm, rét hại, vùng núi cao ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có độ cao từ 2.000 mét trở lên cần đề phòng băng giá, mưa tuyết kéo dài đến hết ngày 5/2.

Sau khi đợt kéo dài qua đi, thời tiết lại ấm dần lên, lúc đó là cận tết. Ông Hải nhận định, trong mấy ngày tết trời rét vừa và có mưa phùn.

Cũng nhận định về thời tiết dịp tết Nguyên Đán, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo hạn vừa hạn dài, thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán, không khí lạnh có thể tiếp tục được bổ sung yếu và duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có khả năng rét đậm.

Cụ thể, thời tiết ở Bắc Bộ những ngày trước Tết có mưa nhỏ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm ở mức 12-14 độ C, còn ban ngày là 19-22 độ C.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Nam, thời tiết khu vực này dịp Tết Nguyên đán có thể xuất hiện mưa trái mùa. Bên cạnh đó, miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ) khả nắng có mưa và rét ở Bắc Trung Bộ và những ngày trước Tết, ảnh hưởng của không khí lạnh.

“Thời tiết khá thuận lợi, không quá rét ở miền Bắc, không quá mưa ở miền Nam, trời nắng”, ông Lâm nói.