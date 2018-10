Dự báo thời tiết hôm nay 23/10: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh có mưa dông

(Dân Việt) Dự báo thời tiết hôm nay (23/10), Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh và có mưa dông, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc 18-20 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, sáng sớm nay (23/10) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc, ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên thời tiết trong đêm hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông xảy ra ở nhiều nơi, một số nơi có lượng mưa lớn như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 69mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 141mm, Mai Châu (Hòa Bình) 98mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 83mm, Lạng Sơn 86mm, Hà Nam 89mm, Nho Quan (Ninh Bình) 76mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 114mm,…

Nhận định về thời tiết ngày hôm nay, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết cho hay, ngày và đêm nay (23/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc 18-20 độ.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Về thời tiết Hà Nội, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, Hà Nội sẽ có mưa rào và dông; trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ. Ảnh: IT

Cảnh báo mưa to, dông, lốc, sét, ông Trần Quang Năng cho biết, trong ngày hôm nay (23/10), mưa dông tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

