Dưa hấu lại rớt giá thảm hại: Nghi vấn thương lái dừng mua, ép giá

(Dân Việt) Dù giá bán dưa hấu tại ruộng đã rớt xuống chỉ còn 1.000-1.200 đồng/kg, thấp hơn từ 5-7 lần so với đầu vụ, nhưng tại 2 huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) hiện vẫn còn trên 2.000 tấn dưa ứ đọng chưa tiêu thụ được. Trước tình hình này, địa phương và tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã phải đứng ra tổ chức "giải cứu" dưa giúp dân.

Giảm giá, ế thừa không phải do sản xuất trong nước?

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN về tình trạng dưa hấu dư thừa, rớt giá ở Quảng Nam, Quảng Ngãi trong mấy ngày qua, ông Nguyễn Hồng Sơn – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết: “Chúng tôi có liên lạc với các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi và các địa phương này cho biết, tình trạng dưa hấu giảm giá đột ngột và dư thừa là do vấn đề lưu thông ở cửa khẩu gặp trục trặc. Việc không lưu thông được khiến cho dưa hấu bị dồn ứ. Thương lái Trung Quốc lợi dụng chuyện này để ép giá người dân và việc không thu mua cũng là một cách để họ ép giá”.

Dưa hấu hắc mỹ nhân được người dân chọn trồng, dưa có vị ngọt, thanh, vỏ cứng dễ vận chuyển. Trung bình năng suất mỗi sào đạt khoảng 2 tấn dưa. Ảnh: Nguyễn Trang

"Chúng tôi có liên lạc với các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi và được biết, tình trạng dưa hấu giảm giá đột ngột và dư thừa là do vấn đề lưu thông ở cửa khẩu gặp trục trặc, không lưu thông được khiến cho dưa hấu bị dồn ứ. Thương lái Trung Quốc lợi dụng chuyện này để ép giá người dân và việc không thu mua cũng là một cách để họ ép giá”. Ông Nguyễn Hồng Sơn

Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng cho biết thêm: “Ngay khi nhận được thông tin dưa hấu rớt giá, ế thừa phải giải cứu, chúng tôi đã cho anh em xuống cơ sở điều tra, nắm bắt tình hình. Đến thời điểm này cả nước có 19.025ha diện tích trồng dưa hấu, giảm 2.125ha so với năm 2017, sản lượng dưa hấu không tăng, còn năng suất tăng 1 tấn/ha. Tổng sản lượng dưa hấu năm nay giảm 28.000 tấn so với năm ngoái. Tuy nhiên một số tỉnh như Quảng Nam có sản lượng dưa hấu tăng 764 tấn, Quảng Ngãi tăng 1.000 tấn, Bình Định tăng 1.400 tấn; còn các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa sản lượng dưa hấu giảm sâu. Bình quân toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ vẫn giảm sản lượng trên 5.000 tấn so với năm 2017”.

Chính vì vậy theo đánh giá của ông Sơn, việc dưa hấu dư thừa và giảm giá hoàn toàn không bị tác động bởi sản lượng và diện tích trồng. Việc giảm giá diễn ra đột ngột trong vài ngày qua, nếu do sản lượng thừa là không chính xác. Cách đây mấy ngày dưa hấu vẫn bán được với giá 5.000-6.000 đồng/kg. Nếu do diện tích, sản lượng tăng, việc dư thừa, giảm giá sẽ diễn ra từ từ chứ không đột ngột.

“Cũng theo thông tin từ các địa phương, năm nay Trung Quốc thời tiết nắng nóng, vì vậy vụ thu hoạch dưa hấu của họ đến sớm hơn. Tuy nhiên theo nhận định của tôi, đây cũng không phải là lý do để họ ngừng thu mua đột ngột như thế” – Cục trưởng Cục Trồng trọt khẳng định.

Trung Quốc vẫn nhập thanh long, dưa hấu

Theo thống kê sơ bộ của các phòng nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi, dưa hấu còn tồn đọng nhiều ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và vài xã thuộc TP.Quảng Ngãi. Vì dưa đã đến ngày thu hoạch nên những ngày qua, nhiều hộ nông dân bắt buộc phải cắt bán với giá chỉ khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg. Trung bình các huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh còn khoảng 1.000 tấn dưa cần "giải cứu", huyện Mộ Đức cũng còn vài trăm tấn.

Các hộ nông dân cho biết, dưa hấu rớt giá mạnh do Trung Quốc vào mùa thu hoạch dưa nên ngừng thu mua từ Việt Nam.

Tại Quảng Nam, tình hình cũng đang diễn ra tương tự. Theo ước tính của người dân, tại huyện Phú Ninh, khoảng 2.000 tấn dưa chín đang nằm ngoài ruộng chờ được "giải cứu". Nông dân huyện này đang phải bán giá 1.000 đồng/kg nhưng cũng không có người mua. Đầu ra khả thi hiện có là các nhóm thanh niên ở Hà Nội tham gia “giải cứu” với kế hoạch mua loại dưa có trọng lượng mỗi quả lớn, giá 3.000 đồng/kg để bán giúp bà con nông dân.

Ông Võ Thanh Anh - Trưởng phòng NNPTNT huyện Phú Ninh cho biết, toàn huyện canh tác gần 500ha dưa hấu. Vừa qua hai phần ba diện tích dưa đã được thương lái thu mua với giá 6.000 đồng/kg để xuất qua Trung Quốc, sau đó thương lái ngừng thu mua nên dưa bị ứ đọng.

Cũng trong chiều 9.5, trao đổi với phóng viên về việc vấn đề lưu thông dưa hấu ở cửa khẩu có trục trặc, hay liệu Trung Quốc có ngừng thu mua dưa hấu của Việt Nam, ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật lại thông tin hoàn toàn ngược lại: “Việc lưu thông hàng hóa ở cửa khẩu trong những ngày qua vẫn diễn ra bình thường, mỗi ngày có 400 xe xuất hàng qua Trung Quốc, hàng nông sản chủ yếu là dưa hấu, thanh long. Không có chuyện Trung Quốc ngừng thu mua dưa hấu của mình. Chúng tôi và lực lượng hải quan vẫn liên lạc thường xuyên hàng ngày, tôi vừa liên lạc với họ và được biết ở cửa khẩu không có chuyện gì bất thường diễn ra”.