Dưa lưới Nhật xuống ruộng, trái ra la liệt, 1 sào lãi 20-30 triệu

Sau 75 ngày kể từ khi xuống giống trồng dưa lưới Nhật Bản, Thái Lan xuất bán cho các đại lý, cửa hàng rau, củ, quả sạch, trang trại rau ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) thu lãi 20 – 30 triệu đồng/sào.

Dẫn chúng tôi tham quan các khu ruộng trồng dưa lưới rộng hơn 1ha, ở thôn 2, xã Đức Chánh, anh Võ Minh Thừa, phụ trách kỹ thuật trang trại rau, củ, quả sạch của Công ty TNHH MTV Minh Tuấn cho biết, với 500m2 dưa lưới, sau 75 ngày cho lãi không dưới 20 triệu đồng.

Năm 2018, được huyện Mộ Đức tạo điều kiện về quỹ đất hơn 4ha, Công ty Minh Tuấn đã đầu tư trang trại trồng rau, củ, quả sạch với tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng, Trong đó công ty trồng 1ha dưa lưới giống nhập khẩu từ Nhật Bản và Thái Lan.

Trang trại được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt tự động đến từng gốc cây, ứng dụng từ công nghệ thủy canh Isreal. Phân bón hữu cơ sinh học cũng được hòa vào nước rồi theo hệ thống tưới nhỏ giọt cung cấp dinh dưỡng cho cây.

Nhờ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón sinh học và hệ thống tưới nhỏ giọt tự động đến từng gốc cây đảm bảo cho các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây, nên cây nên dưa lưới phát triển đồng đều.

Mô hình trồng dưa lưới được sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao.

Thông thường mỗi cây dưa lưới cho 2 - 3 quả non, nhưng được cắt chỉ để lại 1 quả non duy nhất để dành tất cả mọi dưỡng chất của cây cho quả non này.

Vụ đầu tiên, do chưa tìm được đầu ra trực tiếp cho sản phẩm nên công ty phải liên kết với một doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra. Trung bình, 1 sào đầu tư 10 triệu đồng, sau 75 ngày thu hoạch được 2 tấn dưa trở lên, mỗi trái có trọng lượng từ 1,5 - 2kg. Với giá bán cho doanh nghiệp trung gian 10.000 đồng/kg, trừ chí phí lãi khoảng 10 triệu đồng/sào.

Đến vụ thứ hai, công ty đã tự tìm được đầu ra trực tiếp cho sản phẩm là các đại lý, cửa hàng rau, củ, quả sạch tại Đà Nẵng, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh. Để có sản phẩm cung cấp hàng ngày cho các đại lý, cửa hàng với số lượng 300kg/ngày, trang trại không xuống giống đại trà mà xuống giống theo hình thức gối đầu.

Cứ 7 ngày, trang trại sẽ xuống giống 500m2 dưa lưới. Thu hoạch hết lứa này đến lứa khác gối đầu. Nhờ cung cấp trực tiếp sản phẩm, bỏ qua khâu trung gian mà giá bán tăng lên gấp 3 lần (từ 10.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg). Từ đó lợi nhuận cũng tăng lên từ 20 - 30 triệu đồng/sào).

Giống dưa lưới được nhập từ Nhật Bản, Thái Lan cho quả to, tròn, ruột vàng, giòn, ngọt hơn các giống dưa ở Việt Nam. Hơn nữa, mô hình được sản xuất theo công nghệ hiện đại, hữu cơ nên được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Dưa lưới giống Nhật Bản, Thái Lan cho quả to, tròn, đều, thơm ngon.

Theo anh Thừa, cây dưa lưới phù hợp với khí hậu nóng tại Quảng Ngãi, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, trái dưa cho quả to, tròn, vỏ dày, thanh ngọt, ruột vàng bắt mắt. So với dưa hấu thì dưa lưới khó chăm sóc, nhưng hiệu quả hơn rất nhiều lần.

Một năm chỉ trồng được một vụ trên một đơn vị diện tích. Vụ sau đó, trang trại sẽ chuyển đổi giống cây trồng khác để cải tạo chất dinh dưỡng cho đất.

Sau nhiều vụ dưa đã qua, mô hình trồng dưa lưới sạch ứng dụng công nghệ cao này không chỉ thay đổi cách làm truyền thống, mà còn mở ra cơ hội làm giàu cho bà con nông dân. Tuy nhiên, cần có quy hoạch, liên kết tiêu thụ để tránh tình trạng trồng ồ ạt, vỡ quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, ông Vũ Nhân cho biết, kiểm tra thực tế tại trang trại sản xuất rau, củ, quả sạch của Công ty Minh Tuấn, lãnh đạo huyện đánh giá cao kết quả bước đầu mô hình mang lại, góp phần vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện.

Với thành công từ mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, huyện đề nghị công ty tích cực tìm kiếm đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ để hợp tác với bà con nông dân khu vực lân cận mở rộng diện tích trồng dưa lưới, giúp nâng cao thu nhập cho nông dân.