Giá cá linh "lao dốc" nhưng 1 ngày bắt được 2 tấn, kiếm hơn 1 triệu

Năm nay miền Tây lũ đẹp, thủy sản theo con nước về đồng về sông nhiều. Thời điểm này đang là chính vụ đánh bắt cá linh ở miền Tây mùa nước nổi. Tuy giá cá linh "lao đốc" và ở mức thấp, nhưng những hộ đánh bắt cá linh ở đầu nguồn tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp mỗi ngày bắt được 800kg đến 2 tấn vẫn kiếm được tiền triệu...

Nông dân miền Tây mùa nước nổi hối hả đánh bắt cá linh chính vụ.

Thời điểm này, tại các huyện đầu nguồn của 3 tỉnh như An Giang, Long An và Đồng Tháp, lũ đang vào chính vụ cũng là thời điểm cá linh xuất hiện nhiều nhất, ngư dân đánh bắt cá bán cho thương lái tại chỗ với giá từ 10.000 – 15.000 đồng/kg ( loại cá sống), còn loại cá linh có lẫn những cá khác (gọi là cá tạp) giá bán từ 6.000 – 7.000 đồng/kg (đây là loại cá chết để phục vụ ủ nước mắm hoặc làm mồi nuôi cá) mức giá này giảm hơn so với tháng rồi từ 30.000 – 35.000 đồng/kg.

Ông Trịnh Văn Đắng, ở xã Phú Hữu, huyện An Phú – An Giang làm nghề đáy cá linh mùa lũ cho biết: năm nay gia đình có hai miện đáy để đánh bắt cá linh, nhờ năm nay lũ lớn cá xuất hiện nhiều nên mỗi ngày gia đình bắt từ 800 kg – 2 tấn cá linh ( tùy theo con nước). Tuy bán giá thấp nhưng vẫn thu được vài triệu đồng/ngày.

Theo ông Đắng, tuy mấy năm gần đây ĐBSCL không có lũ lớn, lượng cá xuất hiện rất ít, riêng năm nay cá xuất hiện nhiều nhưng thời gian đánh bắt cá linh còn sẽ kéo dài gần 1,5 tháng nữa sẽ kết thúc, lúc này cá trên đồng sẽ xuống sông và kênh mươn để ngư dân đánh bắt.