Giá cá tra lập kỉ lục mới, có thể còn tăng nữa, liệu có bất thường?

Trong mấy tháng trước, giá cá tra nguyên liệu có xu hướng giảm xuống. Nhưng từ giữa tháng 9 tới nay, giá cá tra lại tăng mạnh trở lại, vượt qua mức giá kỷ lục hồi nửa đầu năm nay, qua đó thiết lập 1 kỷ lục mới về giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL.

Theo Bộ Công Thương, trong 10 ngày giữa tháng 9, giá cá tra nguyên liệu các loại đều tăng mạnh. Cụ thể: Cá tra thịt trắng có giá từ 32.000 - 34.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với đầu tháng 9 và tăng 6.500 - 7.000 đồng/kg so với tháng 9/2017; cá tra thịt hồng từ 30.500 - 32.000 đồng/kg (tăng 4.000 - 4.200 đồng/kg so với đầu tháng 9 và tăng 5.500 - 6.500 đồng/kg so cùng thời điểm năm ngoái.

Chưa dừng ở đó, trong những ngày cuối tháng 9, giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng lên. Ông Ong Hoàng Văn, Phó TGĐ Cty Trường Giang (Đồng Tháp), cho hay, giá cá tra thịt trắng loại dưới 1kg/con, mua tại ao hiện đã lên mức 35.000 đồng/kg.

Chế biến cá tra XK (Ảnh: Lê Hoàng Vũ)

Trong nửa đầu năm nay, giá cá tra nguyên liệu đã từng tăng mạnh và đạt mức 31.000 - 32.000 đồng/kg. Mức giá đó đã từng được coi là cao nhất trong lịch sử ngành hàng cá tra. Vào thời điểm này, cá tra nguyên liệu đang ở mức 34.000 - 35.000 đồng/kg. Như vậy, có thể nói đây là kỷ lục mới về giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL.

Giá cá tra nguyên liệu tăng mạnh tới mức cao kỷ lục, trước hết là do các DN chế biến cá tra đang đẩy mạnh thu mua để đáp ứng cho các đơn hàng XK trong những tháng cuối năm. Bởi cuối năm thường là mùa XK cao điểm của các mặt hàng thủy sản nói chung, cá tra nói riêng, vì các thị trường lớn tăng mua để phục vụ nhu cầu trong Lễ Giáng sinh, đón năm mới.

Mua cá tra nguyên liệu mạnh nhất vào thời điểm này là các DN XK cá tra sang Mỹ. Ngoài nhu cầu tăng lên trong những tháng cuối năm, việc XK cá rô phi của Trung Quốc sang Mỹ gặp khó vì tác động của chiến tranh thương mại, cũng khiến cho nhiều nhà NK Mỹ chuyển sang mua cá tra Việt Nam.

Mặt khác, giá cá tra XK sang Mỹ đang ở mức cao, từ 4,6 - 4,8 USD/kg, cũng giúp cho các DN XK cá tra sang Mỹ có thể tăng giá thu mua cá tra nguyên liệu để thu gom được lượng cá cần thiết cho chế biến XK. Mức thuế chống bán phá giá áp cho cá tra Việt Nam giảm mạnh trong kết luận sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14) so với POR13, mà Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố trong tháng 9 này, cũng khiến cho việc mua bán cá tra giữa các DN Việt Nam và Mỹ sẽ trở nên sôi động hơn trong những tháng cuối năm nay.

Nông dân Đồng Tháp thu hoạch cá tra. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, nguồn cung cá tra nguyên liệu lại thiếu hụt so với nhu cầu của các DN. Hiện chưa có con số thông kê cụ thể, nhưng theo nhận định của ông Ong Hoàng Văn, cá tra nguyên liệu đang thiếu khá nhiều so với nhu cầu thu mua chế biến XK của cá DN.

Chính vì vậy, giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL nhiều khả năng còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Văn cho rằng giá sẽ tăng thêm không nhiều, vì giá như hiện nay đã là quá cao và nông dân đang thu lợi nhuận lớn từ cá tra.

Với giá bán 35.000 đồng/kg tại thời điểm này, nông dân thu được lợi nhuận từ 9.000 - 10.000 đồng/kg. Với những trang trại có quy trình nuôi tốt hơn qua đó có giá thành thấp, thì lợi nhuận còn cao hơn nữa.

Nhưng giá cá tra ở ĐBSCL tăng lên mạnh và đạt kỷ lục mới như trên, lại đang ảnh hưởng tới việc XK sang một số thị trường khác. Chẳng hạn, việc XK cá tra sang thị trường Trung Quốc đang có dấu hiệu chậm lại.

Hiện tại, giá cá tra XK sang Trung Quốc đang ở mức 2,7 - 2,8 USD/kg và khó có thể tăng thêm. Vì nếu giá cao hơn nữa, sẽ khiến người tiêu dùng nước này chuyển sang các loại cá thịt trắng khác, nhất là trong bối cảnh cá rô phi Trung Quốc (vốn thường cạnh tranh mạnh với cá tra ở thị trường cá thịt trắng) khó XK sang Mỹ sẽ có thể được các công ty nước này đẩy mạnh tiêu thụ ở thị trường nội địa.