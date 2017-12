Giá đường thấp kỷ lục, lo sốt vó khi đường lậu chỉ còn 12.000 đ/kg

Điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất mía đường Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương về việc điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất được vụ 2017/2018. Theo đó, trong thời gian qua, mưa lũ và bão đã liên tục xảy ra ở các tỉnh Khu 4 cũ, Duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành mía đường nói riêng. Tình hình bão, lũ lụt ảnh hưởng tới sản xuất mía đường như sau: Diện tích giảm 0,7% (so với kế hoạch dự kiến đầu vụ); năng suất bình quân giảm 0,65%; sản lượng mía giảm 1,2%; sản lượng đường giảm 4,8%. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã điều chỉnh lại kế hoạch (dự kiến) sản xuất mía đường vụ 2017/2018 như sau: Diện tích mía là 255.354 ha; năng suất 63,33 tấn/ha; chữ đường 9,8 CCS; sản lượng mía 15,5 triệu tấn; sản lượng đường 1,475 triệu tấn. Giá mua mía nguyên liệu: Tuy giá đường có giảm nhiều so niên vụ 2016/17, nhưng các nhà máy đường vẫn giữ ổn như niên vụ 2016/17 từ 830-1.150 đồng/kg tại ruộng. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, sản lượng đường vụ 2017/2018 dự kiến sẽ giảm 75.775 tấn.