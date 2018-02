Giá heo hơi hôm nay 12/2: Chợ Tết "ngập" thịt heo, gà, nhiều nơi tăng giá

Cũng theo khảo sát của PV, ở nhóm các mặt hàng trái cây chủ lực phục vụ Tết như bưởi, xoài, quýt, bưởi, thanh long… dự kiến nguồn cung cho thị trường TP.HCM có khả năng bị sụt giảm do ảnh hưởng của tình hình thời tiết thất thường. Song song đó, do cây trồng lâu năm và năm nhuận nên trái cây chín sớm đã ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, làm tăng chi phí sản xuất do sâu bệnh gia tăng. Mặc dù, vào các ngày cao điểm Tết, dự báo một số mặt hàng như: bưởi có thể đạt 150 – 170 tấn/ngày, xoài 100 – 120 tấn/ngày… nhưng giá bán sẽ tăng cao nếu thị trường hút hàng. Hiện, giá bưởi da xanh mua tại vườn có giá từ 70.000 – 75.000 đồng/kg, trong khi đó giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại Tp. Hồ Chí Minh ở mức từ 90.000 – 110.000 đồng/kg.