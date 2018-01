Giá heo hơi hôm nay 21/1: Heo mổ dịp tết dự báo tăng gấp đôi

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 21/1: Những ngày gần đây, giá heo hơi (lợn hơi) tại các tỉnh miền Bắc đang chững lại, một số nơi giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, các ngành chức năng nhận định nhu cầu tiêu thụ thịt heo dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng khá mạnh, góp phần đẩy giá heo hơi tăng lên khoảng 2-3 "giá".

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì ổn định

Theo ghi nhận của PV, sau khi liên tục tăng giá vào thời điểm cuối tháng 12.2017 thì những ngày gần đây, giá heo hơi (lợn hơi) tại các tỉnh miền Bắc đang có xu hướng chững lại, một số nơi giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg, còn hầu hết các tỉnh duy trì giá tương đối ổn định, ở mức có lợi cho người chăn nuôi, từ 33.000 - 35.000 đồng/kg.

Giá heo hơi (lợn hơi) tại miền Bắc phổ biến từ 33.000 - 35.000 đồng/kg. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, tại các tỉnh có nhiều vùng chăn nuôi tập trung như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây (cũ) và một số khu vực của Hà Nam, giá heo hơi (heo siêu tại trại, biểu cân 120kg/con) đang ở mức 33.000 – 34.500 đồng/kg.

Tại các thị trường như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình..., giá lợn hơi hôm nay đạt khoảng 32.000 – 33.000 đồng/kg (heo siêu trọng lượng trên 100kg/con bán tại trại). Đáng chú ý các giống heo chất lượng kém hơn vẫn ở mức dưới 30.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Quảng Ninh, Bắc Giang hiện đang được thu mua trong khoảng 34.000 đồng/kg.

Ông Hồ Đăng Định, Chi hội trưởng Chi hội Trang trại xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, hiện nay, giá heo hơi tại địa bàn đang đứng ở mức 30.000 - 35.000 đồng/kg, tuỳ loại. Mặc dù mức giá có tăng nhẹ nhưng người nuôi vẫn chưa có lãi là bao. Nếu chăn nuôi có quy mô khoảng 100 con trở lên, và sử dụng thức ăn công nghiệp thì với mức giá này hầu như không có lãi.

Cũng tại các tỉnh miền Bắc, những ngày giáp Tết Nguyên đán, giá trứng gà vẫn duy trì ổn định ở mức cao, hiện tại các trại chăn nuôi gà Ai Cập thương lái thu mua với giá 2.300 – 2.450 đồng/quả (bán xô), với gà đỏ công nghiệp hiện đạt khoảng 1.850 đồng/quả.

Giá heo hơi hôm nay miền Nam ổn định, thị trường vẫn "bất ổn"?

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo hơi tại địa bàn những ngày qua tương đối ổn định, song vẫn ở mức thấp, phổ biến từ 30.000-32.000 đồng/kg.

Thịt heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). Ảnh: T.L

"Từ khi cơ sở giết mổ Xuyên Á bị ngừng hoạt động, thị trường thịt heo tại phía Nam khá bất ổn khi các thương lái phải "chạy" khắp nơi tìm chỗ giết mổ. Nhiều thương lái phải chạy về cả Bình Dương, Long An, chi phí vận chuyển, hao hụt tăng cao nên họ phải "ép" người nuôi bán giá thấp mới chịu mua, trung bình khoảng 200.000 đồng/con để bù vào chi phí tăng thêm" - ông Đoán cho biết.

Trước đó, nhận định về giá heo hơi từ nay đến Tết Nguyên đán 2018, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoán cho biết: Do hiện nay tổng đàn heo vẫn khá lớn, lượng cung thịt heo dịp tết tương đối dồi dào, cộng với các loại thực phẩm khác như thịt gà, vịt, thịt bò... nên sẽ không xảy ra khả năng bị thiếu thịt. Do đó, giá heo hơi dịp tết sẽ khó xảy ra đột biến, dự báo sẽ tăng nhẹ khoảng 2-3 "giá", tức 2.000 - 3.000 đồng/kg so với hiện nay.

Theo ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, hằng năm vào dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ thịt heo đều tăng cao hơn nhiều so với ngày thường.

"Ngày cao điểm nhất là 29 Tết, tăng từ 100-120% so với bình thường, tương đương trên 10.000 con/ngày. Heo giết mổ tại TP HCM được kiểm soát chất lượng tốt hơn do có điều kiện về nhân lực, trang thiết bị. Ngoài ra, lò mổ tại TP HCM giảm được chi phí vận chuyển, thịt heo cũng tươi hơn nên thương lái trông chờ TP HCM cho phép một số lò mổ hoạt động để phục vụ mùa Tết" - ông Tiển nhận định, theo báo Người Lao động.

Công nhân pha lóc thịt heo mảnh, sẵn sàng cho phiên giao dịch đầu ngày tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP HCM, hiện lượng heo tiêu thụ bình quân trên địa bàn khoảng 10.000 con/ngày, trong đó giết mổ tại TP HCM chỉ khoảng 4.900 con/ngày (chiếm 49%). Hiện các thương lái chủ yếu phải chuyển về các tỉnh lân cận để giết mổ, nhiều nhất là Long An (tăng thêm 2.300-2.800 con/ngày, gấp 10 lần trước đây); Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh, mỗi tỉnh tăng 300 con/ngày.

Giá gia công giết mổ tại TP HCM dao động 70.000-100.000 đồng/con, riêng VISSAN giết mổ công nghiệp giá gần 120.000 đồng/con. Trong khi đó, ở các tỉnh, giá giết mổ thấp nhất cũng 80.000 đồng/con, lại phải tốn thêm chi phí vận chuyển.

Ghi nhận mùa Tết năm 2017, lượng heo tiêu thụ những ngày cao điểm ở TP. HCM lên đến 17.000-18.000 con/ngày, dự báo của cơ quan chức năng mùa Tết năm nay sẽ lên gần 20.000 con/ngày.