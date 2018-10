Giá heo hơi hôm nay 21/10: Thận trọng tái đàn vụ Tết do giá lợn hơi đang giảm

Giá heo hơi tại Trung Quốc dự báo sẽ tăng cao Tại Trung Quốc, nước sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, dịch cúm heo châu Phi (ASF) vẫn lan rộng với tốc độ chóng mặt. Số lượng heo chết vì dịch ASF ngày càng tăng, đồng nghĩa nguồn cung đang giảm dần. Theo ông Tang Ke, Giám đốc Sở Thông tin kinh tế và Thị trường (Bộ Nông nghiệp Trung Quốc), giá heo hơi tại Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trước dịp Tết Nguyên Đán, do nguồn cung từ một số nông hộ tại các khu vực sản xuất lớn giảm trong suốt hai tháng qua. Tuy nhiên, đà tăng của giá heo sẽ ở mức hạn chế do tổng sản lượng heo cả nước vẫn “đủ dùng”. Tại Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ thịt heo thường lên cao nhất trong suốt mùa đông và dịp Tết Nguyên Đán. Kể từ đầu tháng 8 đến nay, Trung Quốc đã phát hiện gần 40 ổ dịch ASF tại 10 tỉnh, thành, và đã có gần 50.000 con heo bị tiêu hủy. Để ngăn chặn sự phát triển của dịch bệnh, chính quyền các địa phương ban hành lệnh cấm vận chuyển heo sống từ một loạt tỉnh ở phía đông bắc. Điều này khiến giá thịt heo tại khu vực phía đông bị đẩy lên cao, đạt khoảng 18,32 nhân dân tệ/kg (2,64 USD/kg) trong vài tuần gần đây, so với mức trung bình cả nước là 14 nhân dân tệ/kg, theo số liệu của Công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Trung Quốc – Mỹ.