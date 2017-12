Giá heo hơi hôm nay 23/12: Giá vẫn tiếp tục tăng, lợn giống tăng thêm 50.000 đồng/con

(Dân Việt) Thông tin mới nhất PV Dân Việt ghi nhận, giá lợn (heo) hơi hôm nay 23/12 lại tiếp tục tăng lên ở ngưỡng khá cao, hiện tại giá heo hơi đang ở mức 35.000 đồng/kg ở miền Bắc và ở miền Nam tăng hơn 2.000đồng. Bên cạnh đó, giá lợn giống cũng tăng lên theo giá lợn hơi.

Thông tin mới nhất PV Dân Việt ghi nhận, giá heo hơi hôm nay 23/12 lại tiếp tục tăng lên ở ngưỡng khá cao, hiện tại giá heo hơi đang ở mức 35.000 đồng/kg ở miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay 23/12, nhiều tỉnh, thành miền Bắc ghi nhận mức giá 35.000 đồng/kg, giá lợn giống tăng thêm 50.000 đồng/con

Tại nhiều địa phương ở miền Bắc như Hà Giang, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nam thông tin mới nhất giá heo (lợn) hơi hôm nay 23/12 ghi nhận được tư thương thu mua với mức giá 35.000 đồng/kg hơi.

Các địa phương khác như Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lai Châu, Quảng Ninh, Hưng Yên … giá lợn hơi hôm nay đang ở mức 32.000 - 34.000 đồng/kg, ghi nhận tăng 1.000 – 2.000 đồng.

Giá heo hơi tăng nên giá lợn giống cũng tăng theo. Hiện chị Trịnh Thị Mý ở Bắc Ninh đang bán lợn giống siêu xách tai biểu 7 kg/con với giá 650.000 đồng, còn biểu 10kg/con bán giá 700.000 đồng/con, tăng 50.000 đồng/con so với hôm trước.

Hiện, HTX Chăn nuôi Tân Tiến ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, Ninh Bình có 700 lợn nái ngoại, mỗi năm xuất ra thị trường 700 tấn thịt lợn hơi, 7.000 con lợn giống. Từ khi giá heo hơi tăng trở lại đến nay, hầu như ngày nào ông Trịnh Duy Tân – Giám đốc HTX cũng tiếp nhiều lượt khách, nghe nhiều cuộc điện thoại của lái buôn hỏi mua lợn.

Trao đổi với Dân Việt, Giám đốc HTX Trịnh Duy Tân cho biết: “Giá lợn hơi hôm nay, một số anh em trong HTX xuất bán với giá dao động từ 33.000 – 34.000 đồng/kg. Giá lợn nhích lên từng ngày, đây là tín hiệu tích cực cho các thành viên HTX, nhất là khi Tết Nguyên đán sắp cận kề”.

Theo ông Tân, giá lợn hơi tăng nên thị trường lợn giống cũng sôi động tăng theo. “Hiện, HTX đang bán lợn giống siêu xách tai biểu 10 kg/con (đã tiêm phòng đầy đủ vaccine) với giá 650.000 đồng/con, mỗi con giống tăng thêm 50.000 đồng so với mấy hôm trước” – ông Tân bày tỏ.

Với quy mô nuôi 100 lợn nái siêu nạc và hơn 3.000 lợn thương phẩm – chị Trịnh Thị Mý ở xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đang tích cực theo dõi sát sao giá lợn hơi.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Mý cho biết: “Giá heo hơi hôm nay 23/12, thương lái trả tôi 33.500 đồng/kg nhưng tôi chưa bán. Giá heo hơi tăng nên giá lợn giống cũng tăng theo. Hiện tôi đang bán lợn giống siêu xách tai biểu 7 kg/con với giá 650.000 đồng, còn biểu 10kg/con bán giá 700.000 đồng/con, tăng 50.000 đồng/con so với hôm trước.

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ít biến động

Theo đó, giá heo hơi hôm nay 23.12 tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Giá heo hơi các tỉnh gần với miền Bắc ghi nhận mức giá cao hơn so với những tỉnh còn lại như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình ... Tình chung toàn miền, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 27.000 - 33.000 đồng/kg.

Bảng giá heo (lợn) hơi hôm nay 23.12 (bảng giá chỉ có tính chất tham khảo dựa trên nguồn phỏng vấn trực tiếp từ các chủ trang trại lợn do PV Báo Dân Việt thực hiện).

Giá heo hơi hôm nay 23/12 tại miền Nam có nơi tăng 2.500 đồng

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tăng 2.500 đồng từ 27.500 đồng lên 30.000 đồng một kg. Tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, một số hộ dân ở huyện Long Thành đã xuất bán bán heo hơi với giá 30.000 đồng/kg – tăng 1.000 đồng so với mức giá chung khu vực miền Nam. Nhìn chung giá heo hôm nay ở miền Nam dao động từ 27.000 - 30.000 đồng/kg.