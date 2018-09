Giá heo hơi hôm nay 24/9: Đầu tuần lợn hơi tăng lên 56.000 đ/kg, tư thương "săn" bắt cả đàn

Tổng đàn lợn và gia cầm tăng mạnh Theo Bộ NNPTNT, hiện giá lợn hơi duy trì ở mức cao trên phạm vi cả nước, đặc biệt là ở miền Bắc đang được thu mua mức giá 52.000-55.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với năm 2017. Giá lợn hơi bắt đầu tăng từ tháng tư và giữ ở mức cao trong 2 tháng gần đây khiến người dân tăng cường tái đàn. Đến nay, tổng đàn lợn cả nước tăng khoảng 0,2% so với cùng thời điểm năm 2017. Trong khi đó, đàn gia cầm tiếp tục phát triển, tổng đàn gia cầm cả nước tăng 5,9% so với cùng thời điểm năm 2017. Theo các nhà quản lý, để tập trung chăn nuôi hiệu quả, hạn chế rủi ro, người dân không nên phát triển tăng đàn ồ ạt, mà theo dõi giá cả thị trường để đầu tư phù hợp, tập trung vào chăn nuôi lợn cao sản, lợn đặc sản nhằm đa dạng hóa thị trường; khuyến khích mô hình chăn nuôi bán công nghiệp gắn với chăn nuôi truyền thống. Ngoài ra là chủ động liên kết với cơ sở chăn nuôi có uy tín để ổn định đầu tư, kết nối thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thương lái, cung vượt quá cầu dẫn tới bị ép giá, lỗ vốn.