Giá heo hơi hôm nay 3/1: Heo đi biên có tín hiệu tốt, nhiều nơi bán 37.000đ/kg

(Dân Việt) Thông tin mới nhất: Giá heo (lợn) hơi hôm nay 3/1 tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại khu vực miền Nam. Theo cập nhật của PV Dân Việt, giá heo hơi tại miền Bắc vẫn cao nhất, nhiều nơi bà con bán được mức 37.000 đồng/kg.

Giá heo (lợn) hơi hôm nay 3/1 ở miền Bắc có nhiều nơi bán giá 37.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều nông dân bắt đầu có đồng lãi sau thời gian dài thua lỗ.

Giá heo hơi hôm nay 3/1: Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bán mức 37.000 đồng/kg

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Bắc – chủ trang lợn ở Sơn La cho biết: Tôi vừa xuất 70 con lợn siêu đẹp với giá lợn hơi hôm nay ở Sơn La là 37.000 đồng/kg, biểu cân từ 120 kg/con trở lên; tăng 2.000 đồng so với tuần trước. Với giá lợn hơi 37.000 đồng/kg, người chăn nuôi đã bắt đầu được thu lãi sau suốt thời gian giá lợn rớt thê thảm”.

Hiện trang trại của ông Bắc đang nuôi 700 lợn nái siêu và hơn 4.000 lợn thương phẩm. Bình quân mỗi ngày gia đình ông Bắc đều xuất bán từ 50 – 70 con lợn.

Một số thương lái ở Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên cho biết cho biết sau vài ngày ngưng ăn hàng thì bắt đầu hôm nay việc đưa heo qua các đường tiểu ngạch có tín hiệu tốt.

Tại Lai Châu, ông Vũ Đăng Nẩy cho biết: Giá lợn (heo) hơi hôm nay 3.1, nhiều bà con được tư thương thu mua với giá 37.000 đồng/kg, mức giá này giảm nhẹ so với ngày trước. Mấy hôm trước, giá heo hơi siêu đẹp tại Lai Châu dao động từ 37.000 – 38.500 đồng/kg.

Theo ông Nẩy, sau vài ngày im ắng sau Tết Dương lịch, hiện thị trường mua bán heo hơi khá sôi động. “Hiện tôi còn 300 con lợn thương phẩm đến lứa xuất bán. Hôm nay, có nhiều thương lái đến hỏi mua với giá lợn hơi là 37.000 đồng/kg, nhưng tôi chưa bán. Suốt thời gian dài thua lỗ, chúng tôi mong muốn vớt vát lại chút ít vào dịp Tết tới đây. Hiện, trên Lai Châu lượng lợn siêu đẹp không còn nhiều”.

Heo đi biên có tín hiệu tốt, nông dân mong muốn heo lên trên 40.000 đồng/kg

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, sau vài ngày ngưng “ăn” hàng, hiện nay việc đưa heo đi các vùng biên dễ dàng hơn. Một số thương lái ở Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên cho biết cho biết việc đưa heo qua các đường tiểu ngạch có tín hiệu tốt. Mặc dù đôi lúc vẫn gặp khó khăn nhưng cũng dễ dàng hơn thời gian trước nhiều.

Trao đổi với chúng tôi về tình hình đưa heo đi biên, ông Tuấn, một lái buôn thu mua heo khu vực ở Hà Giang cho biết: Hiện nay phía Trung Quốc đang thu mua với giá heo hơi 41.000 đồng đến 43.000 đồng một kg, với loại lợn trên 120kg. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với thời điểm một tháng trước.

Giá heo (lợn) hơi hôm nay 3.1 toàn miền Bắc hiện đang dao động từ 33.000 đồng đến 37.000 đồng/kg. Với giá bán khoảng 34.000 đồng trở lên nhiều người chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát một số hộ vẫn đang muốn găm hàng đợi giá heo lên 40.000 đồng/kg mới xuất bán.

Tại miền Nam giá heo hơi hôm nay đang có nhiều tín hiệu vui cho người chăn nuôi khi bắt đầu tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung ít biến động, miền Nam có tín hiệu tăng

Theo đó, giá heo hơi hôm nay 3/1 tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Các tỉnh gần với miền Bắc ghi nhận mức giá cao hơn so với những tỉnh còn lại như Nghệ An, Hà Tĩnh được thương lái thu mua với giá lợn hơi 35.000 đồng/kg...

Tại miền Nam giá heo hơi những ngày gần đây đang có nhiều tín hiệu vui cho người chăn nuôi khi bắt đầu tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng một kg. Giá heo hôm nay ở một số tỉnh trọng điểm đã nhích nhẹ trong đó có Đồng Nai. Hiện giá heo hơi tại đây đang dao động từ 28.000 đồng đến 32.000 đồng một kg, cao hơn so với đầu tuần trước.