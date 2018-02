Giá heo hơi hôm nay 3/2: Lượng heo tiêu thụ tăng gấp đôi, TP.HCM lo thiếu lò mổ?

(Dân Việt) Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 3/2: Giá heo trên địa bàn cả nước ít biến động, tư thương thu mua phổ biến từ 30.000 - 36.000 đồng/kg đối với heo siêu. Trong khi đó, TP.HCM đang dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2018, TP sẽ tiêu thụ từ 16.000 – 18.000 con heo (lợn) mỗi ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gần như đã hoàn tất việc chuẩn bị hàng hóa cho mùa tết. Trong đó, riêng mặt hàng thịt tươi sống, nếu ngày thường TP.HCM chỉ tiêu thụ khoảng 8.000 – 10.000 con/ngày thì số lượng này sẽ tăng gấp đôi trong mùa tết. Việc này đặt ra nhu cầu tìm kiếm cơ sở giết mổ đạt tiêu chuẩn của TP.HCM.

Ông Phạm Thành Hiệp - ​chủ trung tâm giết mổ Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bình thường mỗi ngày cơ sở này tiếp nhận giết mổ khoảng 1.400 – 1.500 con heo từ các tỉnh đổ về. Tuy nhiên, trong những ngày cận tết, số lượng giết mổ tại đây tăng lên đến 2.400 – 2.500 con. Lượng nhân công làm việc tại đây cũng tăng thêm nhiều.

Lượng tiêu thụ thịt heo dịp tết sẽ tăng gấp đôi ngày thường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo của người tiêu dùng thành phố tăng nên các thương lái cũng tranh thủ tăng lượng cung cấp, giết mổ. Để đáp ứng nhu cầu của “đối tác”, cơ sở này chuẩn bị thêm chuồng trại để có chỗ “trung chuyển” heo trước khi đưa vào giết mổ. Dù vậy, giá cho thuê lò vẫn không thay đổi, thay vào đó, thương lái sẽ có các khoản thưởng hoặc tặng quà tết, chia thịt heo… cho công nhân về ăn tết.

“Riêng ba ngày cận tết, từ 27 – 29 tháng Chạp, ngoài tiền công cho đội ngũ công nhân làm việc tại lò mổ, các thương lái còn thưởng thêm cho lao động, từ 5.000 – 10.000 đồng/con heo, tùy số lượng. Chưa kể, lương công nhân trong 3 ngày tết cũng tăng gấp đôi so với ngày thường, coi như một khoản thưởng tết cho anh em”, ông Hiệp cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Kim Đoán – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo Đồng Nai hiện tại lọt “top” thấp nhất cả nước, chỉ ở mức 30.000 – 32.000 đồng/kg. Phần lớn heo Đồng Nai được đưa về TP.HCM tiêu thụ, tuy nhiên, vụ việc phát hiện hơn 3.700 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi), sau đó, cơ sở này bị TP.HCM tạm ngừng hoạt động khiến việc giết mổ heo Đồng Nai cũng rơi vào khó khăn.

Lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo đó, thương lái đã giảm giá 200.000 đồng/con khi thu mua heo từ Đồng Nai đưa về TP.HCM tiêu thụ. Lý do thương lái đưa ra là họ phải chi thêm nhiều khoản chi phí khác như vận chuyển xa, bảo quản lạnh… khi phải đưa heo từ Đồng Nai xuống Long An hoặc lên Tây Ninh để giết mổ. Trong khi đó, một số cơ sở giết mổ do Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai giới thiệu cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của người kinh doanh.

“Mùa tết này rất buồn cho nông dân Đồng Nai, vừa lo giá giảm sâu trong cả năm qua, lại còn thêm cảnh chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ giết mổ cho đủ chuẩn mới được đưa về TP.HCM tiêu thụ”, ông Đoán thở dài.

Còn theo một số nguồn tin của Dân Việt, nhiều thương lái thu mua heo tại các tỉnh ĐBSCL như Vĩnh Long đã giảm lượng heo đưa về TP.HCM rất nhiều, thay vào đó, họ đưa ngược xuống Cà Mau hoặc xuất bán sang Campuchia vì thuận tiện hơn trong việc tìm nơi giết mổ.

Sở NNPTNT chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ nguồn heo đưa về giết mổ và tiêu thụ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước nhu cầu giết mổ tăng cao, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM vừa cho biết, cơ quan chức năng đã cho phép cơ sở Xuyên Á và một lò mổ ở Hóc Môn được hoạt động trở lại.

Cụ thể, cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) được hoạt động tạm thời từ nay đến ngày 31.10, công suất 1.500 con/ngày. Nhà máy Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) của Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn được giết mổ thủ công với công suất 2.000 con/ngày, cùng với việc giết mổ công nghiệp khoảng 2000 con/ngày. Quá trình hoạt động phải ưu tiên giết mổ công nghiệp, chỉ được giết mổ thủ công khi giết mổ công nghiệp hết công suất.