Giá heo hơi hôm nay 4/7: Miền Bắc rục rịch tăng, có nơi lên 3 giá

Dự báo giá heo hơi sẽ tăng Theo báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), nhìn lại 6 tháng đầu năm 2019, giá thịt lợn hơi trong nước trong xu hướng giảm là chủ yếu do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, so với cuối năm 2018, giá lợn hơi tại miền Bắc giảm 4.000 – 6.000 đ/kg; giá lợn hơi tại miền Trung và Tây Nguyên giảm từ 9.000 – 11.000 đ/kg; và giá lợn hơi tại miền Nam giảm khoảng 15.000 đồng/kg. Dự báo, giá heo hơi thời gian tới sẽ tăng do nguồn thịt heo sẽ có xu hướng biến động dịp cuối năm. Việc giảm cung không chỉ xảy ra ở thị trường nội địa mà còn ở nhiều nước khác cũng chịu thiệt hại từ dịch tả lợn châu Phi.