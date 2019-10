Giá heo hơi hôm nay 6/10: Bắc đạt đỉnh 55.000đ/kg, Nam tiến sát

(Dân Việt) Giá heo hơi hôm nay 6/10 ở cả ba miền đều ghi nhận sự khởi sắc, trong khi giá heo hơi ở nhiều địa phương miền Bắc đã đạt 55.000 đồng/kg thì giá heo hơi ở một số tỉnh miền Nam cũng đã đạt 50.000 đồng/kg, khoảng cách chênh lệch không còn xa.

Giá heo hơi hôm nay ở miền Bắc: Phi mã

Giá heo hơi hôm nay 6/10 ở miền Bắc tiếp tục có sự khởi sắc khi Công ty Chăn nuôi CP chi nhánh miền Bắc tiếp tục tăng giá heo hơi thêm 1.500 đồng/kg, đạt 55.000 đồng/kg.

Nhờ đó, giá heo hơi ở nhiều địa phương đã bật tăng lên những mức giá mới. Hiện, giá heo hơi ở Hưng Yên đã ghi nhận tăng thêm 2.000 đồng/kg, đạt 54.000 - 55.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Vĩnh Phúc, Hà Nội cũng đạt 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi ở Thái Bình cũng đạt 52.000 - 54.000 đồng/kg; giá heo hơi tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và nhiều nơi khác đều đạt trên 50.000 đồng/kg.

Dự kiến, giá heo hơi sẽ không dừng lại mà tiếp tục lập đỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, do giá heo hơi ở miền Nam cũng đã tăng, tiệm cận mức giá miền Bắc nên lượng heo vận chuyển từ trong Nam ra không nhiều, tại chợ đầu mối gia súc gia cầm lớn nhất miền Bắc ở Hà Nam, lượng heo về chợ rất ít.

Giá heo hơi hôm nay 6/10 tăng phi mã ở cả ba miền. Ảnh: I.T

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên: Bật tăng

Sau nhiều ngày lặng sóng, giá heo hơi hôm nay 6/10 ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã khởi sắc theo đà tăng của hai miền còn lại. Cụ thể, giá heo hơi tại Quảng Trị tăng 2.000 đồng/kg lên 42.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá heo hơi cũng tăng mạnh, lên đến 47.000 - 48.000 đồng/kg; giá heo hơi tại Đắk Nông cũng tăng vọt lên tới 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh giá heo hơi duy trì ở mức 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ở miền Nam: Lập đỉnh

Công ty Chăn nuôi CP chi nhánh miền Nam thông báo giá heo hơi áp dụng ngày 6/10 đạt 50.000 đồng/kg với heo thịt ba máu và heo nái hai máu đã tạo động lực cho thị trường heo hơi trở nên vô cùng sôi động.

Theo ghi nhận, giá heo hơi tại Trà Vinh lên tới 48.000 đồng/kg; Tiền Giang cũng tăng mạnh tới 4.000 đồng/kg lên 45.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long giá heo hơi đồng loạt tăng 3.000 đồng/kg lên 42.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Long An tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước lên 43.000 đồng/kg. Các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang cũng tăng tới 2.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Đồng Nai có nơi đạt 50.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), dự báo từ giờ tới cuối năm, giá heo hơi sẽ có xu hướng tiếp tục tăng dần, sẽ có lợi hơn cho người chăn nuôi.

Tuy nhiên, theo ông Dương, sở dĩ heo lợn hơi của Việt Nam không tăng cao nhanh như các nước vì nguồn cung thực phẩm của chúng ta khá tốt. Khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, chúng ta đã chủ động thúc đẩy các ngành chăn nuôi khác phát triển nhanh hơn, bù vào phần bị thiếu. Ví dụ, ngành chăn nuôi gia súc gia cầm 6 tháng đầu năm đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thịt bò cũng tăng từ 2,9 – 3%, thủy sản tăng 6,5%.

"Nguồn cung thực phẩm chung từ nay đến cuối năm không thiếu, nên sẽ không có biến động nhiều về giá. Tuy nhiên, giá thịt heo sẽ có biến động, lý do vì thói quen tiêu dùng thịt heo của người dân nói chung" - ông Dương nói.