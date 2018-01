Giá heo hôm nay 8/1: Miền Nam tăng tốc lên 33.000 đồng/kg, miền Bắc heo đi biên gặp khó

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết, giá heo hơi ở miền Trung và Tây nguyên khoảng 33.000 đồng/kg, miền Bắc 35.000 - 36.000 đồng/kg, tăng trung bình 4.000 - 5.000 đồng/kg. Sau nhiều tháng chạm đáy, giá heo hơi những tháng cuối năm 2017 có dấu hiệu tăng trở lại nhưng vẫn không đủ để người chăn nuôi có lãi. Dự báo đến Tết Nguyên đán, giá thịt heo nhiều khả năng sẽ tăng thêm do các cơ sở chế biến đang tập trung giết mổ để sản xuất các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu tết của người dân. Một nguyên nhân khác giúp giá heo dần hồi phục là do đàn heo thịt hiện còn 27,4 triệu con, giảm đến 5,7% (tính đến hết quý 3/2017) so cùng kỳ 2016. Giá heo hồi phục chậm là do lượng heo quá lứa nhiều nên tổng đàn tuy có giảm nhưng sản lượng xuất chuồng vẫn còn cao.