Giá heo (lợn) hơi hôm nay 28/12: Bộ NN&PTNT dự báo giá lợn Tết sẽ tăng do nhu cầu chế biến

(Dân Việt) Thông tin về giá heo (lợn) hôm nay: Hôm qua 27/12, Bộ NN&PTNT đã công bố chính thức về diễn biến giá lợn tư đầu tháng 12 đến hôm nay. Theo đó, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước biến động tăng trong tháng qua, phổ biến trong khoảng 27.000 - 35.000 đ/kg.

Giá lợn hơi tại khu vực phía Bắc đồng loạt tăng 5.000 đồng/kg

Theo Bộ NN&PTNT: Tại khu vực phía Bắc, giá lợn hơi tại các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam tăng 5.000 đ/kg lên 35.000 đ/kg.

Giá lợn hơi tại Thái Bình, Quảng Ninh tăng 4.000 đ/kg, hiện dao động trong khoảng 32.000 – 34.000 đ/kg. Tại một số nơi, giá lợn móc hàm đã được thương lái trả từ 47.000-50.000 đồng/kg.

Dự báo, đến Tết giá lợn sẽ tăng do nhu cầu chế biến tăng cao. Hiện giá lợn hơi cao nhất đang là 35.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên ở mức dưới 33.000 đồng/kg

Hiện giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên hiện đang ở mức 27.000 – 33.000 đ/kg, tăng 1.000 – 2.000 đ/kg so với tháng trước. Tại miền Nam, giá lợn hơi biến động tăng nhẹ 1.000 đ/kg lên mức 26.000 - 29.000 đ/kg.

Trái ngược với xu hướng của giá thịt lợn, giá thu mua gà thịt lông trắng khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL biến động giảm trong tháng qua với mức giảm 2.000 – 3.000 đ/kg so với tháng 11/2017. Giá gà thịt lông màu tại 2 khu vực này cũng giảm 1.000 – 2.000 đ/kg xuống mức 32.000 – 33.000 đ/kg so với tháng trước do nhu cầu tiêu thụ đang chậm lại.

Giá trứng gà tăng 50 đ/quả lên 1.750 – 1.850 đ/quả; giá trứng vịt tăng 100 đ/quả lên 2.100 – 2.300 đ/quả.

Dự báo giá lợn Tết sẽ tăng

Bộ NN&PTNT đánh giá: Nhìn chung trong cả năm 2017, ngoại trừ đợt phục hồi mạnh mẽ vào giữa tháng 7, giá lợn hơi trung bình của cả nước chủ yếu giảm do nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu tiêu thụ không có đột biến.

Tuy nhiên, giá lợn có xu hướng tăng trở lại từ tháng 11 với các đợt tăng giá lần này diễn ra khá từ từ.

Dự báo đến tết, giá lợn tết nhiều khả năng sẽ tăng thêm do các cơ sở chế biến đang tập trung giết mổ lợn để sản xuất các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu Tết của người dân.