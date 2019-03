Gia Lai: Khốn khổ, dưa hấu được mùa, giang hồ tranh nhau bảo kê

(Dân Việt) Mới vào vụ dưa hấu, huyện Krông Pa (Gia Lai) đã xảy ra tình trạng bảo kê tranh chấp giữa các “nhóm giang hồ”. UBND huyện Krông Pa phải ra văn bản yêu cầu công an vào cuộc điều tra để đảm bảo an toàn cho dân, tránh tình trạng bảo kê, ép giá.

Ngày 6.3, ông Nguyễn Thế Cường - Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, huyện đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường “kiểm tra, xử lý tình trạng bảo kê các ruộng dưa hấu sau khi có thông tin khoảng 60-70 người "giang hồ" Hải Phòng đến địa bàn huyện để bảo kê, ăn chặn, ép các chủ ruộng dưa gây bức xúc cho người dân".

Huyện Krông Pa yêu cầu Công an huyện điều tra, xử lý triệt để, tránh thiệt hại cho người trồng dưa và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

Dưa được mùa, được giá bị côn đồ tranh nhau đòi bảo kê

Theo ông Cường, sau khi huyện có văn bản vẫn chưa có đơn vị nào có báo cáo kết quả gửi về huyện. Để nắm rõ tình hình, huyện đã yêu cầu cơ quan công an cử trinh sát xuống địa bàn để điều tra, xác minh. Đồng thời kiểm tra người lạ đến đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn tránh tình trạng bảo kê.

“Theo thông tin, các đối tượng bảo kê đi ô tô đến các khu ruộng dưa ngăn chặn không cho thương lái khác vào mua dưa, nếu ai muốn mua dưa thì phải bỏ ra vài triệu đồng phí chuyển nhượng mới được mua. Việc này huyện sẽ điều tra làm rõ, nếu có tình trạng này sẽ xử lý nghiêm tránh gây thiệt hại cho người dân lẫn người mua dưa trên địa bàn”, ông Cường nói.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trên địa bàn huyện Krông Pa xuất hiện 2 băng nhóm tranh giành địa bàn mua bán dưa, gồm: 1 nhóm là người tại địa phương và 1 nhóm khác đến từ các tỉnh phía Bắc. Sự việc khiến các cả nông dân và thương lái bị chèn ép, lo lắng trong việc mua bán. Thậm chí, việc tranh giành này thiếu chút xảy ra hỗ chiến bằng ống tuýp, gậy gộc giữa 2 băng nhóm với cả trăm người tham gia tại xã Chư Rcăm.

Nói về việc này, ông Hà Văn Đường - Chủ tịch UBND xã Chư Rcăm cho biết: "Vụ việc xảy ra tranh chấp là ở các vườn dưa tại xã Ia Rsai, thế nhưng họ hẹn nhau ra ngã ba (cách trụ sở UBND xã Chư Rcăm 300m) để giải quyết. Nhờ người dân phát hiện báo công an huyện can thiệp, ngăn chặn nên không xảy ra việc đáng tiếc".

Thượng tá Phùng Quang Tuấn - Trưởng công an huyện Krông Pa cho biết, có tình trạng các thương lái người Nghệ An, Nam Định (cư trú Đắk Lắk) thu mua dưa ở địa phương bị băng nhóm người bản địa gây hấn, ép các thương lái muốn mua dưa. Công an huyện đã cử trinh sát, công an địa bàn kiểm tra thực tế xử lý tình trạng bảo kê và trấn an tâm lý để cho bà con yêu tâm sản xuất. Riêng thông tin 60 - 70 đối tượng toàn người Hải Phòng là chưa thực sự chính xác, công an huyện sẽ điều tra làm rõ các đối tượng “bảo kê”.

Huyện Krông Pa ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an vào cuộc xử lý tình trạng bảo kê

Trao đổi với Dân Việt, ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nôn nghiệp huyện Krông Pa cho biết: Vụ dưa năm nay bà con được mùa, toàn huyện có khoảng 580ha với năng suất bình quân từ 40-60 tấn/ha. Giá cả cũng ổn định, dao động từ 3.000-7.000 đồng/kg nên người dân làm dưa có lời. Tôi có nghe thông tin thương lái đến thu mua dưa tại địa phương bị chèn ép nhưng thực hư thế nào thì không rõ. Nếu có sự việc đó xảy ra thì cơ quan chức năng cần làm rõ, xử lý nghiêm tránh thiệt hại cho dân và người thu mua.