Giá lúa tăng lên 600 đồng/kg, dân miền Tây vẫn chán trồng lúa

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2018, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 6,1 triệu tấn, tăng 5,1% so với năm trước, với giá trị đạt trên 3 tỷ USD, tăng 16,3%. Năm 2019, dự kiến Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo... Vụ Đông Xuân 2018-2019, miền Tây gieo trồng 1,6 triệu ha, đến nay đã thu hoạch xong, sản lượng hơn 11 triệu tấn lúa, tăng hơn 200.000 tấn so vụ trước. Trong đó, lượng lúa dành cho xuất khẩu trên 7,3 triệu tấn, tương đương 3,6 triệu tấn gạo. Vụ Hè Thu năm nay, toàn vùng dự kiến gieo sạ hơn 1,6 triệu ha lúa, năng suất khoảng 56,46 tạ mỗi ha, sản lượng hơn 9 triệu tấn, tăng gần 260.000 tấn so cùng kỳ năm trước.