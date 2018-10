Giá nấm rơm cao gấp 2-3 lần, thương lái mò đến tận nhà thu mua

Tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ nhiều nông dân trồng nấm rơm vô cùng phấn khởi vì đầu ra luôn hút hàng giá bán lại cao gấp 2-3 lần.

Hiện nấm rơm được thương lái đến tận nhà mua ở mức từ 50.000-60.000 đồng/kg, còn nấm dài (nấm dù) có giá khoảng 40.000 – 42.000 đồng/kg tăng khoảng 5.000-15.000 đồng/ký so với cách nay 2 tháng.

Hiện nấm rơm tăng giá nông dân có lãi 2,5-3 triệu đồng/công

Ông Nguyễn Văn Huy, ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy – TP. Cần Thơ có 15 năm trong nghề ủ nấm rơm cho biết: Vụ này gia đình mua 3ha rơm về ủ, meo nấm…sau một tuần đã cho thu hoạch. Đến thời điểm này đã thu hoạch được 6 đợt nấm, bán với giá từ 42.000 – 55.000 đồng/kg ( tùy loại), sau khi trừ chi phí ông ước lãi mỗi công rơm cho nấm bán lãi từ 700.000 -800.000 đồng.

Theo người trồng cho biết thêm, thời gian qua giá nấm rơm tăng chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ tăng và ảnh hưởng bởi các chi phí sản xuất đầu vào tăng như: giá rơm nguyên liệu, meo nấm, giá nhân công tăng…Ngoài ra, gần đây nguồn nguyên liệu cung nấm rơm tại nhiều địa phương giảm so với trước do nông dân giảm sản xuất nấm rơm vì trước đó giá bán thấp và năng suất nhiều diện tích trồng nấm cũng bị giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nắng thất thường.