Giá nông sản hôm nay 10/3: Sau giảm, giá cà phê tăng trở lại, giá tiêu giảm mạnh

(Dân Việt) Giá cà phê hôm nay 10/3 tăng 400 đồng/kg, giao dịch ở mức 37.100 -37.500đồng/kg. Người trồng đã bán ra nhiều cà phê hơn do giá tăng, mặc dù tốc độ chậm, trong khi sức mua lại giảm nhẹ. Giá tiêu hôm nay giảm mạnh ở nhiều địa phương, giao dịch ở mức 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tăng trở lại

Giá cà phê đang đà tăng trở lại

Sau phiên giao dịch giảm ngày hôm qua, giá cà phê hôm nay đã tăng trở lại 400 đồng/kg. Hiện giá cà phê Tây Nguyên được giao dịch ở mức 37.100 – 37.500 đồng/kg.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cà phê từ Việt Nam đã tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 329.829 tấn, theo dữ liệu Hải quan phát hành hôm thứ 5.

Giới giao dịch kỳ vọng xuất khẩu cà phê trong tháng 3 sẽ tăng lên mức 150.000 – 170.000 tấn, tương đương 2,5-2,8 triệu bao (loại 60kg) so với tháng 2, khi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng này chỉ đạt 129.893 tấn, tương đương 2,16 triệu bao (loại 60kg), giảm nhẹ so với ước tính của chính phủ và giảm 35,3% so với tháng 1 bởi có đợt nghỉ lễ dài ngày.

Tại Indonesia, giá robusta loại 4, 80 hạt lỗi tại tỉnh Lampung được chào với mức cộng 140 USD đối với hợp đồng giao tháng 5 trong tuần thứ 3 liên tiếp, một thương nhân ở Bandar Lampung – vùng trồng cà phê chính của nước này cho biết.

Các công ty địa phương đã giảm lượng cà phê trong tuần này, và lượng giao dịch dự kiến sẽ tăng lên trong tháng 4 khi vụ thu hoạch nhỏ bắt đầu.

Vụ thu hoạch chính của Indonesia, nước có nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, vào khoảng tháng 6 và tháng 7 tới.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta có nhiều biến động. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2018 tăng 20 USD ở mức 1.830 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 5/2018 tăng 20 USD, ở mức 1.780 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7/2018 tăng 15 USD, ở mức 1.800 USD/tấn. Trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2018 giảm 0,15 cent, ở mức 118,85 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2018 giảm thêm 0,15 cent, còn 120,15 cent/lb.

Giá tiêu giảm mạnh

Giá tiêu ngày càng giảm mạnh

Giá hồ tiêu biến động theo hướng giảm mạnh ở tất cả các địa phương. Cụ thể giá hồ tiêu hôm nay giảm tới 3.000 đồng ở tỉnh Gia Lai (Chư Sê) xuống 59.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu cũng giảm 2.000 đồng/kg từ 62.000 đồng xuống 60.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu giao dịch ở mức 59.000 – 61.000 đồng/kg

Trên thế giới, giá tiêu giao kỳ hạn trên sàn Kochi - Ấn Độ giảm 550 Rupee (tức giảm 1,38% – 1,40%). Lúc 09:25:13 theo giờ Việt Nam, giá tiêu các kỳ hạn 3,4,5 và 6/2018 giảm xuống còn 39.220 – 39.925 Rupee/tạ.

Thị trường hồ tiêu chịu áp lực lớn vì hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Sri Lanka đang ồ ạt về với giá chỉ 360 – 365 rupee/kg, trong đó, giá hồ tiêu Sri Lanka được giao bán với mức giá phổ biến 360 rupee/kg.