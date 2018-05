Giá nông sản hôm nay 11/5: Cà phê giảm tiếp 100 đồng, giá tiêu đứng yên bất chấp dự báo nhu cầu tăng

(Dân Việt) Cập nhật giá nông sản hôm nay 11/5: Trên thị trường cà phê, giá cà phê nhân xô ở khu vực Tây Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục giảm 100 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu hôm nay tuy không giảm nhưng đang đứng ở mức thấp, chỉ đạt từ 58.000 - 60.000 đồng/kg, bất chấp những dự báo về nhu cầu thế giới đang có xu hướng tăng lên.

Chỉ trong 3 ngày giao dịch gần đây, giá cà phê tại Việt Nam đã mất tới 1,3 triệu đồng/tấn. Ảnh minh hoạ: I.T

Giá cà phê chưa thể dứt đà giảm

Giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên trong sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục giảm 100 đồng/kg, giao dịch từ 35.400 - 35.700 đồng/kg (lúc 9 giờ sáng). Trong đó giá cà phê tại Lâm Đồng chỉ còn 35.400 đồng/kg; các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai giá thu mua từ 35.600 - 35.700 đồng/kg.

Tại cảng TP.HCM, cà phê robusta giảm 4 USD xuống mức 1.603 USD/tấn (FOB), trừ lùi vẫn ở mức cao tới 140 USD/tấn.

Mức giảm này theo đà giảm của giá cà phê robusta trên sàn London, cụ thể, chốt phiên giao dịch đêm qua, giá cà phê robusta giao kì hạn tháng 7/2018 tiếp tục giảm thêm 4 USD/tấn, về mức 1.743 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tại một số thị trường. Nguồn: giacaphe

Theo các thương nhân, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, giá dầu lửa đã tăng vọt và đẩy lo ngại về sự sút giảm của các nền kinh tế nói chung trong bối cảnh giá dầu còn có thể tiếp tục tăng và cũng đã có những dự báo giá dầu có thể leo lên ngưỡng 100USD nếu căng thẳng hiện nay không giảm nhiệt. Do đó, các nhà đầu tư đã rút vốn ồ ạt để tranh thủ đầu tư vào lĩnh vực dầu lửa nhằm kiếm lời.

Giới thương lái cho biết, đợt tăng lên vượt ngưỡng 1.800 USD gần đây đã kích thích các doanh nghiệp ồ ạt thực hiện hedge (khoản đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro biến động giá của một loại tài sản) trong phiên 8/5. Giá cà phê theo đó bị “khóa” ở mức thấp và làn sóng bán tháo bắt đầu lan rộng.

Giá robusta giảm một phần khác bởi thời tiết tại Brazil đang rất thuận lợi cho vụ cà phê hiện tại, chuyên gia Donald Keeney tại Công ty Radiant Solutions cho biết. Ngoài ra, đồng real của Brazil suy yếu cũng gây áp lực lên giá cà phê arabica nói riêng và cà phê nói chung.

Theo số liệu của Hải quan, trong tháng 4 Việt Nam đã xuất khẩu được 155.689 tấn cà phê, tương đương 32,59 triệu bao (loại 60kg), giảm nhẹ so với ước tính 160.000 tấn của Chính phủ. Như vậy, xuất khẩu cà phê trong tháng 4 đã giảm 22,2% so với tháng 3. Trong giai đoạn từ tháng 1 – tháng 4/2018, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 685.068 tấn, với tổng trị giá xuất khẩu giảm 0,3% xuống còn 1,33 tỷ USD.

Giá hồ tiêu hôm nay đứng yên

Thị trường hồ tiêu nguyên liệu tại Việt Nam hôm nay giá không đổi so với hôm qua, giao dịch phổ biến từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ngày 11/5 không đổi ở các vùng được khảo sát. Nguồn: tintaynguyen

Các nhà phân tích cho rằng với mức tăng trưởng hàng năm ước tính 6,1% thì thị trường hồ tiêu thế giới có thể đạt giá trị hơn 5,7 tỷ USD vào cuối năm 2024.

Tuy nhiên, giá tiêu tại Việt Nam, Ấn Độ, hay Malaysia - các nước sản xuất hồ tiêu hàng đầu thế giới, đã liên tục giảm mạnh từ năm 2016 đến nay, với mức giảm lên tới 50-60%. Dự kiến, giá tiêu toàn cầu sẽ phải đối mặt nhiều nguy cơ suy giảm hơn nữa do sản lượng hồ tiêu thế giới tăng.

Theo Giám đốc William S.C. Yii của công ty xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu Nguong Aik (Kuching) Sdn Bhd của bang Sarawak ở Malaysia, hồ tiêu trắng loại cao hàng đầu trong nước hiện được giao dịch ở mức giá khoảng 19.000 ringgit/tấn, giảm từ mức 35.000 ringgit/tấn trong quý I/2017.

So với mức giá cao nhất trong lịch sử 50.000 ringgit/tấn trong nửa đầu năm 2016, giá hồ tiêu trắng giảm 31.000 ringgit/tấn (tương đương 62%). Trong khi đó, giá hồ tiêu đen cũng giảm xuống còn khoảng 11.000 ringgit/tấn hiện nay, từ mức 18,000 ringgit/tấn hồi đầu năm 2017. Như vậy, giá hồ tiêu đen đã giảm 63% từ mức cao kỷ lục 30.000 ringgit/tấn.

Ông Yii đưa ra dự đoán này dựa trên triển vọng mùa màng bội thu dự kiến tại Việt Nam, nước sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, ngoài ra, giá hồ tiêu tại Brazil, một trong nước sản xuất hồ tiêu hàng đầu thế giới, cũng giảm xuống khi mùa vụ mới bắt đầu vào quý IV/2017.

Theo ông Yii, Việt Nam dự kiến thu hoạch 230.00 tấn hồ tiêu trong năm 2018, so với mức ước tính 210.000 tấn năm 2017 (175.000 tấn năm 2016).